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Белорусская делегация приняла участие в инаугурации президента Венесуэлы

Беларусь готова вместе с Венесуэлой преодолевать все санкционные барьеры. Это подчеркнул вице-премьер Виктор Каранкевич. Он представлял Беларусь на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок.

12 января в Каракасе прошла встреча белорусской делегации с президентом Венесуэлы. Белорусская сторона в очередной раз поздравила Николаса Мадуро с победой на выборах и вступлением в должность президента страны.

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Переданы теплые слова приветствия и поздравления от главы белорусского государства Александра Лукашенко. Виктор Каранкевич подчеркнул, что все договоренности между двумя лидерами обязательно будут выполнены. Взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов.

В свою очередь Николас Мадуро отметил высокое представительство Беларуси на инаугурации: "Венесуэла остается верным союзником и другом для Беларуси". Мадуро подтвердил готовность посетить Минск в текущем году. Переданы теплые слова приветствия главе Беларуси, премьер-министру и белорусскому народу.

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