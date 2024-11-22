Белорусская делегация приняла участие в инаугурации президента Венесуэлы

Беларусь готова вместе с Венесуэлой преодолевать все санкционные барьеры. Это подчеркнул вице-премьер Виктор Каранкевич. Он представлял Беларусь на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок.

12 января в Каракасе прошла встреча белорусской делегации с президентом Венесуэлы. Белорусская сторона в очередной раз поздравила Николаса Мадуро с победой на выборах и вступлением в должность президента страны.

Переданы теплые слова приветствия и поздравления от главы белорусского государства Александра Лукашенко. Виктор Каранкевич подчеркнул, что все договоренности между двумя лидерами обязательно будут выполнены. Взаимовыгодное сотрудничество на благо двух народов.