Что будут обсуждать на саммите ЕАЭС и кто приедет на ЕЭФ-2025

Минск готовится к началу саммита ЕАЭС. В Беларусь приедут лидеры стран, входящих в союз.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств и Евразийский экономический форум уже 26 июня. В Минске пройдут события, которые влияют напрямую на уровень жизни 185 млн человек.

ЕАЭС сегодня - это 5 постоянных стран-участниц: Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Технически союз был создан как ЕврАзЭС, чтобы проще торговать между собой, чтобы выстраивать кооперационные связи, чтобы создавать такие условия, чтобы и бизнесу, и большим госпредприятиям было легче искать партнеров и развиваться.

Уже тогда о ЕврАзЭС, а сейчас о ЕАЭС западные политики, в частности, Хиллари Клинтон, говорили как о попытке советизации пространства СНГ. Якобы создается союз, который может набрать серьезный вес, что, конечно, американцев не радует. Это было на заре объединения, в 2011-2012 гг. Все это время нынешний ЕАЭС набирал силу.

В ЕАЭС есть Высший Евразийский экономический совет, в него входят главы государств.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a24d53e-d3e9-4069-be9b-d31251849e6a/conversions/25a10294-3e09-452d-960b-815c582b23ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a24d53e-d3e9-4069-be9b-d31251849e6a/conversions/25a10294-3e09-452d-960b-815c582b23ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a24d53e-d3e9-4069-be9b-d31251849e6a/conversions/25a10294-3e09-452d-960b-815c582b23ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a24d53e-d3e9-4069-be9b-d31251849e6a/conversions/25a10294-3e09-452d-960b-815c582b23ec-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"В союзе есть что обсуждать, но заседания ради заседаний никому не нужны. Повестка Высшего совета должна быть насыщенной и предметной, соответствующей нашим национальным интересам. Евразийская экономическая комиссия внесла аж 700 листов, 4 кг, почти полпуда материалов. При этом чуть ли не все они предлагают принять без обсуждения. Ну, если они так готовы, согласованы, соответствуют нашим интересам, как и интересам других государств, ради бога, если там все так хорошо".

"Если это пустая порода, без грамма добавленной стоимости для сюза, значит такие вопросы в повестку дня внесены не должны быть. Я об этом говорю, потому что я как председатель буду предлагать эту повестку дня", - отметил белорусский лидер.

27 июня они будут пересверяться в Минске по часам, в том числе по вопросам региональной безопасности, хотя этим больше занимается ОДКБ, ЕАЭС больше по экономике, но, согласитесь, приятно иметь союзников, которые с тобой связаны общими логистическими цепочками, банковскими системами, компаниями.

Экспорт и импорт - это же конкретные деньги конкретных людей. А значит, если над всем этим возникнет военная угроза, все будут включаться, защищая общие интересы.

В Евразийский межправительственный совет входят члены правительства, которые дорабатывают все договоренности на уровне законодательств. Евразийская экономическая комиссия - это люди, которые отвечают за экономические связи в рамках союза.

И мы с вами логично приходим к Евразийскому экономическому форуму, к которому готовится Минск. Это очень большое деловое мероприятие, на котором соберутся и бизнесмены, и представители госструктур, кто с ними работает, и делегаты из третьих стран. Это самое интересное, кроме переговоров глав государств.

В Минск едут высокопоставленные представители Кубы, Узбекистана, Ирана, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов. Всего заявлено 29 стран. А это, по сути, открытые рынки для белорусского бизнеса. По крайней мере такими они становятся внутри или рядом с ЕАЭС.