Дапкюнас заявил, что в Минске ожидают ответственного расследования атаки на автобус с детьми

Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас заявил, что в Минске ожидают безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии: "Призываем государства - участники ОБСЕ дать принципиальную оценку произошедшему, перестать подпитывать и без того взрывоопасную обстановку в регионе, накачивая его вооружениями и провокационными заявлениями. Мы предлагаем начать использовать ОБСЕ в соответствии с теми задачами, для которых организация и создавалась. Мы подтверждаем твердую позицию Беларуси о необходимости скорейшего мирного дипломатического урегулирования конфликта в Украине".