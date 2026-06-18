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Дапкюнас заявил, что в Минске ожидают ответственного расследования атаки на автобус с детьми
С решительным осуждением атаки на автобус с детьми выступила делегация Беларуси на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.
Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас заявил, что в Минске ожидают безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии: "Призываем государства - участники ОБСЕ дать принципиальную оценку произошедшему, перестать подпитывать и без того взрывоопасную обстановку в регионе, накачивая его вооружениями и провокационными заявлениями. Мы предлагаем начать использовать ОБСЕ в соответствии с теми задачами, для которых организация и создавалась. Мы подтверждаем твердую позицию Беларуси о необходимости скорейшего мирного дипломатического урегулирования конфликта в Украине".
Андрей Дапкюнас также призвал партнеров по ОБСЕ всерьез задуматься над сутью и спецификой военного конфликта с участием ядерных держав.