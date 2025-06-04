Душанбе примет Межправсовет СНГ

4 июня состоялись встречи белорусского премьер-министра с коллегами из Таджикистана и Казахстана. Минск и Душанбе делают ставку на промышленную кооперацию. В Таджикистане уже работает сборка наших тракторов и других сельхозмашин. Сейчас площадку расширяют и увеличивают линейку техники. В совместных планах также запуск новых производств.