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Душанбе примет Межправсовет СНГ
Межправсовет СНГ 5 июня примет столица Таджикистана. Переговоры на многостороннем треке предваряют двусторонние встречи.
4 июня состоялись встречи белорусского премьер-министра с коллегами из Таджикистана и Казахстана. Минск и Душанбе делают ставку на промышленную кооперацию. В Таджикистане уже работает сборка наших тракторов и других сельхозмашин. Сейчас площадку расширяют и увеличивают линейку техники. В совместных планах также запуск новых производств.
С Казахстаном обсудили действующие и новые проекты. Развивается ключевая кооперация - сборка тракторов, комбайнов и лифтов. Некоторые договоренности пока реализовать не удалось, например, по сборке карьерной техники или рисоуборочным комбайнам. Беларусь призывает актуализировать предложения и предметно обсудить реализацию.