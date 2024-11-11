Две страны - две экономики - одно экономическое пространство. Бугров об эффективности СГ

Двусторонние отношения Беларуси и России должны базироваться на прочном фундаменте. Это подчеркивает белорусский лидер.

Александр Лукашенко ориентирует на формирование системы, которая будет устойчива к различным колебаниям и внешним вызовам. Нарастающая глобальная напряженность подталкивает к тому, чтобы принимались смелые решения, ориентированные в будущее сильного и справедливого союза суверенных государств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Минск, 06.12.2024 г.):

"Создан уникальный мировой опыт: "две страны - две экономики - одно экономическое пространство". Этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность. В условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушена финансовая система, безработица находится на минимальных значениях, доходы и накопления граждан растут. Мы не просто выстояли. Мы стали сильнее. В сравнении с 1999 годом значительно вырос объем ВВП наших стран: в Беларуси и в России - почти в 2,5 раза. Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг почти 55 млрд долларов. А в 2024-м при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на 60 млрд долларов".

Вместе с тем, отметил Президент, необходимо задать себе вопрос: все ли мы предусмотрели и сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям? Для того чтобы справляться со все новыми вызовами, нужна скоординированная и ответственная работа правительств, всех секторов экономики, ведь в силу особенностей текущей ситуации нам приходится решать принципиально новые задачи.

Интеграционный путь Союзного государства насчитывает уже четверть века - солидный возраст, есть что осмыслить и над чем задуматься. Но впереди еще больше амбициозных планов и задач, направленных на улучшение качества жизни граждан Беларуси и России.

Сделано действительно очень многое. Об этом в интервью "Первому информационному" заявил Андрей Бугров - зампредседателя Белорусской партии "Белая Русь". "Во-первых, товарооборот вырос практически в десять раз. Для нашего небольшого государства это очень важно. Равные права в части социальной политики, здравоохранения, образования, трудоустройства - это все заслуга как раз-таки нашего договора", - отметил он.

Также один из основных вопросов - это общенациональная безопасность. "Мы действительно вместе с Россией сильны и готовы защищать нашу Родину, поэтому договор, подписанный 25 лет назад, внес довольно серьезный вклад в развитие наших государств, в укрепление интеграционных связей между нашими народами", - добавил эксперт.