Традиция, которая объединяет. Накануне президенты Беларуси и России посетили Валаам - сакральное место для всех православных верующих. Уже в третий раз остров становится площадкой для встречи лидеров Союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в молебне и поставили свечи за мир, а затем ответили на волнующие вопросы. Эксперты и аналитики традиционно обсуждают тезисы президентов Беларуси и России.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент телеканала RT (Россия):

"Уже ставшая традиционной встреча президентов на Валааме принесла очередную порцию тем для разговоров, огромное количество новостей. Но самое главное, что президенты встречаются в неформальной обстановке, как принято говорить, для сверки часов. Хотя Александру Лукашенко и Владимиру Путину часы сверять незачем, они у них идут в унисон, глава государств находится буквально на прямой связи практически постоянно. Главное, что мы поняли, что Союз России и Беларуси отвечает на многие вопросы и многие проблемы, которые вокруг нас создают страны коллективного Запада".

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"Встреча глав Беларуси и России продемонстрировала вновь высочайший уровень политического, экономического, военно-технического и духовного сотрудничества между странами. Россия по-прежнему обеспечивает военную и экономическую безопасность Республики Беларусь, гарантирует реализацию независимости и суверенитета. В этой связи очень важное решение о размещении новейшего ракетного комплекса российского производства "Орешник" на территории нашей страны. Вкупе с уже имеющимся на нашей территории тактическим ядерным вооружением, это увеличило наш военно-технический потенциал и сравняло его с военно-техническим потенциалом агрессивного военного блока НАТО. Только в апреле-июне 2025 года граничащие с Беларусью страны НАТО - Литва, Латвия, Польша - вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Тем самым они продемонстрировали новый виток милитаризации в политике своих стран", - заявил политолог Юрий Воскресенский.

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"Заявления Президента Лукашенко показывают, что укрепление России, ядерного щита Республики Беларусь, действительно резко повысило ее безопасность и даже изменило сам тон переговоров Минска с представителями Запада. В этих условиях нам необходимо вместе работать над преодолением украинского конфликта. И Россия, и Беларусь изначально выступали с позицией мирного урегулирования, но Киев при активной поддержке Лондона и Вашингтона пошел на вооруженную эскалацию, совершив агрессию и против России, и против независимых республик Донбасса. Сейчас, разумеется, и Россия, и Беларусь хотят вернуться за стол переговоров", - подчеркнул политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия) Никита Мендкович.