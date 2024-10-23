Эйсмонт: Политика группы западных стран превратила СМИ в оружие

23 октября в Казани обсуждают не только вопросы геополитики, экономики и безопасности в построении многополярного мира, но и информационное сотрудничество.

В рамках саммита БРИКС состоялась встреча представителей ведущих СМИ стран объединения. Основная тема диалога - "Обмен опытом ради общего развития". Впервые участвует в нем и Беларусь. Позицию Республики Беларусь в создании общей информационной платформы представил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Как противостоять фейкам и давлению на СМИ. И почему сегодня так важно создавать совместное информационное пространство.

За последние годы БРИКС стал не только ярким экономическим, политическим, но и медийным явлением. Ведь сегодня в прямом смысле идет информационная война. И чтобы противостоять фейкам и незаконному давлению на СМИ, чья позиция не совпадает с политикой некоторых западных стран, надо объединяться. То есть создавать общее информационное пространство. Поэтому не случайно, что сегодня в Казанском университете собрались представители и руководители ведущих СМИ стран БРИКС.

За столом переговоров были ведущие медиа России, Китая, Турции, ЮАР, Египта. Все единодушны во мнении - нужно делать все необходимое, чтобы голос стран БРИКС (а это более 40 % населения Земли) был услышан во всем мире. А для этого нужно тесно сотрудничать - создавать совместный продукт и оперативно, опережая конкурентов из недружественных стран, обмениваться информацией.

Это очень важно, поскольку нужна альтернативная, правдивая информация. Ясно, что сегодня в мире давлеют англосаксонские СМИ, что они составляют огромную часть всей информационной повестки. Я считаю, что встреча, которая случилась здесь, это в определенном смысле информационный прорыв. Олег Добродеев, генеральный директор ВГТРК

Беларусь пока в начале пути по вступлению в БРИКС, но для многих стран объединения уже надежный партнер и союзник. Позицию Беларуси по информационному сотрудничеству и созданию общей информационной платформы по видеосвязи высказал председатель Белтелерадиокомпании. Как отметил Иван Эйсмонт, сегодня многие эксперты не случайно называют БРИКС альянсом за справедливость. Ведь это объединение всегда ставит во главу угла принципы равенства и взаимного уважения.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Беларусь придает огромное значение сотрудничеству с БРИКС в сфере журналистики. Белорусские СМИ, включая представляемую мной компанию, готовы к самому тесному взаимодействию со своими коллегами из стран, входящих в объединение. Поэтому мы поддерживаем инициативу российского председательства о создании пула журналистов стран БРИКС и готовы к ней незамедлительно присоединиться".

Он также сказал, что в Беларуси существует небывалый интерес к проектам БРИКС, странам-участницам, их истории, культуре, экономике и политике. Но и белорусам есть что рассказать о себе, представить видение той непростой обстановки, которая сложилась в мире, внести свой вклад в развитие организации. "К сожалению, сегодня политика группы западных стран, стремящихся сохранить однополярный мир, превратила СМИ в оружие. В декларации у них свобода слова, а на деле незаконные санкции в отношении не подчиненных им медиа. И это бьет не только по нам и нашей компании, а самым негативным образом влияет на глобальную медийную сферу, сдерживая ее развитие. Поэтому нам надо объединить усилия против любого насаждения чуждых принципов и ценностей западного протекционизма и незаконных ограничений в отношении СМИ", - обратил внимание он.

Особое внимание участники уделили распространению ложной информации. Ведь сегодня многие западные и европейские СМИ не редко становятся средством манипуляции умами людей. Поэтому одна из идей - создать банк фейков, чтобы эксперты и аналитики могли оперативно их обсудить и развенчать обман.

Людям, профессионально занимающимся в сфере СМИ, проще отличить фейк от подлинной информации. А пользователям извне не всегда это просто. И в этом смысле мы должны сделать все максимально возможное, чтобы защитить наших пользователей от такого рода вбросов. И конечно, это имидж компании. Павел Негоица, гендиректор ФГБУ "Редакция "Российской газеты"