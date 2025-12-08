Федосова: Союзное государство - пример, на который могут опираться и государства, входящие в ОДКБ

На фоне нарастающих внешних угроз в ОДКБ все чаще подчеркивают значение союзнической модели России и Беларуси. Именно эта связка становится ориентиром для остальных участников организации, которым приходится сталкиваться с давлением - от мягкой силы до кибератак.

"ОДКБ - это оборонительное военное объединение, касающееся вопросов безопасности, поэтому наше взаимодействие в рамках Союзного государства - пример, на который могут опираться и в дальнейшем государства, входящие в ОДКБ, в расширении взаимодействия. Особенно сейчас, на фоне растущих угроз, понятно, что пространство наших партнеров - Союзного государства в рамках ОДКБ, а также Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан - будет объектом информационного влияния. По крайней мере, западные силы не оставляют попыток оказывать и мягкое силовое воздействие, и экономическое влияние, а также формировать группы кибервоздействия. Все эти угрозы были отражены сегодня".