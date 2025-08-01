Генконсульства Беларуси хотят открыть в Казани и Уфе до 1 апреля 2026 года

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Генеральные консульства Беларуси могут открыть в Казани и Уфе до 1 апреля 2026 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 июля 2025 года № 418, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

До 1 апреля 2026 года должны прекратить работу отделения посольства Беларуси в РФ в Казани и Уфе. Также до 30 декабря 2025 года планируется открыть отделение посольства Беларуси в РФ в Воронеже.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование расходов на открытие и содержание указанных генеральных консульств и отделения посольства.