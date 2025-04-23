Глава Комитета госконтроля сегодня представил доклад депутатам и сенатором

Максимально добиваться исполнения поручений главы государства. Это приоритетная задача для Комитета госконтроля.

С учетом одноименной пятилетки на особом контроле будут вопросы обеспечения качества во всех отраслях экономики и социальной сферы. Пристальное внимание КГК уделит также рынку высокомаржинальных услуг и развитию перспективных отраслей промышленности. При этом важно предупредить, а не наказать. Результативная профилактика превыше всего. Эта позиция Президента - главный акцент в работе контролеров.

23 апреля об этом глава ведомства Василий Герасимов рассказал депутатам и сенаторам. Он представил доклад о работе комитета.

Но сначала Василий Герасимов обозначил главные акценты в работе ведомства. Это результативная профилактика и снижение контрольной нагрузки. За последние 4 года количество проверок уменьшилось почти в 2 раза. Все нарушения устраняются оперативно, ведь в этом заинтересованы сами субъекты хозяйствования. Вообще приоритет для ведомства - контроль за выполнением поручений Президента. Все они имеют важнейшее значение для устойчивого развития страны. Нужно не допускать необоснованных расходов бюджета и экономить средства.

"На постоянной основе контролируется ход исполнения бюджета. Ежегодно по результатам проверок Комитетом госконтроля осуществляется подготовка заключений на отчеты правительства об исполнении республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Они выносятся на рассмотрение Президента и парламента, направляются в Совет Министров. Предложения комитета по повышению эффективности использования бюджетных средств, как правило, реализуются в полном объёме. По результатам контроля за исполнением республиканского бюджета по предложениям комитета были повышены ставки на отдельные виды налогов и оптимизированы налоговые льготы, что увеличило доходную часть бюджета. К примеру, увеличение ставки налога на прибыль для высокодоходных организаций позволило привлечь в бюджет 1,9 млрд рублей", - заявил Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси.

Сэкономленные средства возвращаются в бюджет и затем направляются на финансирование объектов, нужных людям. Да и вообще работа контролеров - это прежде всего в интересах простых граждан. Например, ситуация с ценами. За прошлый год проверено 1400 объектов. Нарушений уже меньше, но пока такие случаи все равно остаются. Или сотовая связь. Базовый тариф, требования к качеству соединения, обязанность операторов развивать сеть - новые правила вступили в силу недавно, здесь тоже заметна роль КГК. Сейчас комитет наводит порядок с долгостроями и продолжает держать на контроле ситуацию в строительстве и ЖКХ.

"Реализация предложений комитета позволила активизировать работу местных органов власти по обеспечению надлежащего выполнения направленных в контакт-центры заявок граждан, а также подключению к автоматизированной системе их учета всех исполнителей жилищно-коммунальных услуг. Изучено выполнение поручений главы государства о приведении до 1 сентября 2024 года в надлежащее состояние дворовых территорий в населенных пунктах с привлечением граждан. Установлено необеспечение финансирования расходов по благоустройству придомовых территорий в порядке реализации гражданских инициатив, а также многочисленные факты ненадлежащего содержания придомовых территорий, элементов благоустройства, нарушение установленного порядка проведения осмотров, обследований и закреплений придомовых территорий", - поделился информацией Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси.

В поле зрения комитета абсолютно все сферы экономики и нашей жизни. Именно поэтому контрольно-надзорная деятельность находится под пристальным вниманием Президента. Недавно глава государства отправил на доработку проект указа, который должен сделать механизм контроля более эффективным. Позиция Александра Лукашенко хорошо известна: лучше предотвратить ошибки, чем наказать.

"Еще раз хочу предупредить: никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно. Мы не должны людям мешать работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. Плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Контрольные, правоохранительные органы должны относиться к нашим предприятиям как к своим детям, - они нас кормят. Поэтому нельзя им мешать работать. Система должна быть выстроена, она должна работать". Об этом тоже говорили в Овальном зале. Депутаты и сенаторы - каждый представляет свой регион, где нужны рабочие места и современные производства. Местная экономика должна работать эффективно.

"Именно вот так глава государства ставит задачу - не мешать. Вот, видимо, самый главный такой подход, что находить тот оптимум, не мешать руководителю при принятии правильных решений. Не воруй, давай экономику, и ты будешь прав", - заявил Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Кстати, есть темы, которые объединяют парламентариев и контролеров - например, работа с людьми. В прошлом году каждое шестое обращение в КГК решено положительно. Кстати, необязательно приходить лично, можно позвонить на короткий телефонный номер 191 или написать в чат-бот ведомственного Telegram-канала. В топе опять же, как и у депутатов - самые народные вопросы.

"Традиционно, конечно, основные вопросы у граждан - это работа жилищно-коммунального хозяйства. Включает она в себя все, такой вопрос всеобъемлющий, потому что это связано с благополучием, с комфортом жизни наших людей. И, конечно же, люди обращаются и с вопросом благоустройства дворовых территорий., и ремонтом жилых домов", - рассказал Сергей Казачок, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Госконтроль также продолжает борьбу с преступлениями в экономической сфере. Необоснованное посредничество, отмывание денег, экономическая коррупция, зарплаты в конвертах - это неполный перечень направлений, где ведомством выявлены и пресечены незаконные действия. Также возбуждено 44 уголовных дела по фактам финансирования экстремисткой и террористической деятельности.

Ни одно злодеяние не должно оставаться безнаказанным, скажет Василий Герасимов. Уже после доклада вместе с депутатами обсуждали, как оценить эффективность работы той или иной сферы. В помощь директива Президента № 11.

Председатель Комитета государственного контроля Беларуси рассказал: "Директива № 11 родилась не на пустом месте. К сожалению, мы шли, наверное, к ней годы. И это показывает и наш опыт, длительность административных процедур, излишняя переписка. Вот я называл, например, вопросы строительства. Мы провели достаточно глобальную работу в настоящее время для того, чтобы только начать строить. Люди тратят около двух лет. Мы посчитали, какие процедуры можно запараллелить, какие процедуры вовсе не нужны. В итоге все это можно ужать в 4 месяца. Но это уже срок. И вот таких нюансов на самом деле много, на которые обращал внимание и Комитет государственного контроля. Поэтому мы будем изучать и планомерно добиваться того, чтобы все становилось в цивилизованной рамке".