Головченко прибыл с официальным визитом в Уганду. Расскажем детали программы

Делегация правительства Беларуси в эти дни с официальным визитом находится в Восточной Африке. Цель - реализовать наработки и взаимовыгодные проекты на благо народов Беларуси и Уганды.

21 февраля переговоры стартуют со встречи с президентом Уганды.

Расскажем детали программы визита и какие документы будут подписаны.

Минск - Кампала

21 февраля планируется подписание пакета двусторонних документов, которые касаются различных сфер: от экономики, энергетики, агропромышленного комплекса до сотрудничества в образовании.

Если брать сельское хозяйство, это не просто поставки каких-то продуктов питания, мы готовы делиться и технологиями выращивания тех или иных культур, также поставлять свою агропромышленную технику на этот рынок и открывать сервисные центры. Именно такая стратегия нашей работы на Африканском континенте.

Отношения Беларуси и Уганды зародились более чем два десятка лет назад. Именно 25 лет назад к нам с визитом приезжал президент Уганды. И тогда на высшем уровне подтвердили курс на взаимодействие. Кстати, этот же президент сейчас у руля страны. И время не просто укреплять мосты дружбы, но, конечно, открывать, создавать новые совместные проекты. Именно это цель приезда делегации правительства Беларуси в Кампалу.

Уже скоро стартует первые встреча, нужно сказать, что такая короткая встреча двух премьеров была 20 февраля в аэропорту, сразу по прилете, где подтвердили готовность активнее развивать двухсторонний диалог.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Прошло 25 лет с того времени, как президент Уганды посещал Беларусь. У нас говорят: "Лучше поздно, чем никогда". Мы надеемся, что наш визит по приглашению правительства, президента страны принесет результат. Спасибо за приглашение. Мы настроены на серьезную работу. Завтра у нас будет время поговорить с Вами, обсудить, как правительства двух стран могут содействовать развитию и укреплению наших отношений".

"Большое спасибо. Я знаю, что Беларусь развита в разных сферах. Главная сфера развития Уганды - это сельское хозяйство, а также научное развитие и технологии, безусловно, сфера ВПК и безопасности. Мы с надеждой смотрим в будущее", - отметила Робина Наббанджа, премьер-министр Уганды.

Диалог двух премьеров сегодня будет продолжен, ну а первые переговоры пройдут с президентом Уганды.