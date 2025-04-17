Госстандарт принял программу стратегического развития техрегулирования Беларуси до 2030 года

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Государственный комитет по стандартизации разработал и принял программу стратегического развития технического регулирования Беларуси до 2030 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

Документ направлен на совершенствование государственной политики в области технического регулирования, поддержание и постоянное улучшение национальной инфраструктуры качества для инновационного развития страны, улучшения ее глобальной конкурентоспособности и обеспечения технологического суверенитета, повышения качества жизни.

Программа содержит цели, приоритеты, ключевые задачи и условия их реализации по следующим направлениям: обеспечение единства измерений, техническое нормирование и стандартизация, аккредитация в Национальной системе аккредитации, оценка соответствия техническим требованиям, повышение качества продукции и эффективный менеджмент, конкурсное движение. Документ также учитывает вектор государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов и технических нормативных правовых актов, законодательства об оценке соответствия и государственного метрологического надзора и направление международного сотрудничества в сферах стандартизации, метрологии, оценки соответствия, аккредитации.

"Созданная в Беларуси инфраструктура качества и система технического регулирования является ключевым элементом, направленным на повышение конкурентоспособности отечественной продукции и снятие технических барьеров при ее допуске на внешние рынки, - прокомментировали в Госстандарте. - Постоянное системное и целостное развитие данной инфраструктуры, проводимое под эгидой Госстандарта, доказало ее востребованность в решении актуальных задач социально-экономического развития".

Было замечено, что в нынешних условиях для формирования эффективной национальной инновационной системы, повышения экспортного потенциала производителей и импортонезависимости страны использование возможностей технического регулирования должно быть усилено. Это, как подчеркнули в Госстандарте, и потребовало определения стратегических приоритетов развития на ближайшую перспективу с активным применением инициатив по интеллектуализации и цифровизации национальной структуры качества и технического регулирования.

"Задачи, поставленные в стратегии, в полной мере соответствуют тенденциям экономического и социального развития Беларуси и позволяют сформировать благоприятную правовую среду, стимулирующую производство качественной конкурентоспособной продукции, с современными требованиями к продукции, услугам, системам менеджмента, соответствующим новому технологическому укладу глобальной экономики", - заверили в Госстандарте.

Специалисты рассчитывают на то, что реализация обозначенных задач позволит к 2030 году обеспечить эффективное развитие национальной инфраструктуры качества, поспособствует созданию системы цифровизации технического регулирования, станет причиной повышения эффективности контроля качества через внедрение принципов и практики менеджмента качества в процесс цифровой трансформации производства "Качество 6.0".

"Национальная инфраструктура качества и технического регулирования призвана вовлечь отрасли экономики в приоритетное внедрение опережающей стандартизации, эффективного комплаенса, результативного энергосбережения, оптимальной цифровизации для повышения качества жизни", - подытожили в Госстандарте.