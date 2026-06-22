Китай осудил атаку БПЛА ВСУ по автобусу с белорусами в Брянской области

Китай осуждает любые атаки на мирных жителей, призывает все стороны к сдержанности, заявил на брифинге 22 июня 2026 года официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, информирует РИА Новости.

"Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также прекратить атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - заявил Го Цзякунь в ответ на просьбу прокомментировать атаку дрона ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.

17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.

В Гомельском облисполкоме сообщили, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.