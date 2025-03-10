Коллективу Совмина представили нового премьер-министра Беларуси

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Задачи для нового премьер-министра Беларуси - обеспечить высокий уровень жизни в нашей стране и рост производительности труда. Об этом заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время представления в правительстве премьер-министра Александра Турчина.

В Совмине это человек не новый. До главы Минского облисполкома был первым вице-премьером. Курировал экономику, финансы и инвестиции. Сегодня эти вопросы на самом высоком контроле. Развитие регионов и новые инвестпроекты - над этим будет работать новый состав Кабмина.

Дмитрий Крутой:

"Предварительное согласие Палаты представителей на назначение Александра Турчина премьер-министром получено. В течение 2 месяцев по нашей Конституции правительство подготовит программу действий. И в течение некоторого периода времени параллельно будет продолжаться разработка и согласование программы социально-экономического развития Республики Беларусь уже на следующую пятилетку, которая во втором полугодии будет представлена на ВНС. Цели этих документов тоже понятны - высокий уровень жизни в нашей стране".

Он подчеркнул, что Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз отмечал, что, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы, многие отрасли экономики в 2-3 раза отстают от мировых лидеров. "И если мы хотим сохранить конкурентоспособность хотя бы на наших ключевых рынках - РФ и Китае, нам нужно существенно подтягиваться. И здесь правительству нужно подумать, может, как-то перестроить систему стимулов и поддержки тех лидеров, которые сегодня обеспечивают высокий уровень добавленной стоимости и других показателей в своих отраслях", - обозначил глава Администрации Президента.