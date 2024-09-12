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Кто может стать новым президентом Молдовы - разберем в "Понятной политике"
Молдова перед выборами: протесты, цензура, упадок в ключевых сферах.
Как европейское будущее обернулось суровой реальностью. Кто может стать президентом?
И как цепляется за власть нынешний лидер?
Политические преследования и запрет на критику власти.
В "Понятной политике" разбор молдавского кейса. Смотрите 14 октября после "Панорамы".
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