Курс на единство, мир и качество жизни: депутат Ленчевская рассказала о задачах предстоящего ВНС

В преддверии предстоящего Всебелорусского народного собрания (ВНС) председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Марина Ленчевская в программе "Актуальное интервью" рассказала о сути этого института, его исторической роли и ключевых задачах в предстоящей пятилетке для развития Беларуси.

Марина Ленчевская подчеркнула фундаментальный принцип ВНС - это прямая демократия и концентрированная воля народа.

"Решения не обсуждаются за закрытыми дверями и не предписаны сверху. Они рождаются путем широкого обсуждения и консенсуса", - заявила она.

По ее словам, народовластие в этом контексте измеряется несколькими ключевыми показателями: социальным (учет интересов всех слоев населения), историко-ценностным (следование национальным традициям) и ответственностью (как делегатов перед народом, так и граждан перед страной).

"Каждый гражданин через этот институт участвует в управлении государством и является соавтором будущего Беларуси", - резюмировала парламентарий.

Обращаясь к истории, Марина Ленчевская назвала первое ВНС 1996 года, созванное под лозунгом "Только народ вправе решать свою судьбу", судьбоносным для страны, находившейся тогда "на коленях". Намеченные на нем шаги позволили стабилизировать экономику, укрепить национальную валюту и добиться внутриполитической стабильности в тяжелые 1996-2000 годы.

Последующие собрания, по ее мнению, последовательно закрепляли статус Беларуси как независимого и суверенного государства, задавали курсы на модернизацию, цифровизацию и технологический прорыв.

Особо она отметила знаковые достижения, ставшие возможными благодаря этим стратегическим решениям: создание космического спутника, строительство БелАЭС, развитие Парка высоких технологий.

Последнее, шестое ВНС (2021 года), проходило в непростых условиях, но обозначило приоритеты на "пятилетку качества", сделав акцент на качестве жизни, конкурентоспособной экономике и гражданском согласии, которое позже было закреплено в обновленной Конституции 2022 года.

Говоря о предстоящем собрании, Марина Ленчевская процитировала главу государства, обозначив главную цель: "Независимая, сильная и процветающая Беларусь". Ключевыми задачами на новую пятилетку (2026-2030 гг.) она назвала:

Консолидацию общества: "ВНС должно стать цементирующей основой для обеспечения единства и согласия. Если мы будем консолидированы, у страны все получится". Обеспечение мира и безопасности: В проекте программы развития закреплен приоритет обороноспособности. "Мир во главе всего. Будем жить под мирным небом - справимся со всеми проблемами". Демографическое благополучие: Важно, чтобы "белорусов становилось как можно больше", а государство гарантировало достойное качество жизни для каждого.