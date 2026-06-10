Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали Верховные суды Беларуси и России

Новый формат взаимодействия между судебными системами Союзного государства обсудили в Минске.

Председатель Верховного Суда Беларуси Андрей Швед на встрече с российским коллегой Игорем Красновым выступил с инициативой создать постоянно действующий орган взаимодействия на уровне руководителей высших судебных инстанций двух стран.

Также Верховные суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

По словам Андрея Шведа, в рамках реализации документа предлагается создать организационный совет по вопросам правосудия, который будет координировать совместную работу.