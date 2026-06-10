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Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве подписали Верховные суды Беларуси и России
Новый формат взаимодействия между судебными системами Союзного государства обсудили в Минске.
Председатель Верховного Суда Беларуси Андрей Швед на встрече с российским коллегой Игорем Красновым выступил с инициативой создать постоянно действующий орган взаимодействия на уровне руководителей высших судебных инстанций двух стран.
Также Верховные суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
По словам Андрея Шведа, в рамках реализации документа предлагается создать организационный совет по вопросам правосудия, который будет координировать совместную работу.
Кроме того, стороны намерены подготовить долгосрочный план взаимодействия, который предусматривает обмен опытом, развитие профессиональных контактов и постоянное сотрудничество между руководителями судов двух стран.