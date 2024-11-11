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Политика
Мезенцев: Исполнено 77 союзных программ на сумму более 60 млрд российских рублей
7 часов назад
Россия
Союное государство
Президент
Все
Лукашенко прибыл в Национальный музей Омана
15 часов назад
Лукашенко поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу с Национальным днем
19 часов назад
Лукашенко об Омане: Нет ничего удивительного, что наши взгляды на жизнь очень похожи
15.12.2024
22:18
О чем разговаривали главы Омана и Беларуси, с кем Президент делал селфи - в рубрике "Время Первого"
15.12.2024
22:00
Политика
Все
Ежов: Визит Лукашенко в Оман является значимым в закреплении позиции Беларуси на Ближнем Востоке
5 часов назад
Мезенцев: Исполнено 77 союзных программ на сумму более 60 млрд российских рублей
7 часов назад
Беларусь и Россия приняли дорожную карту сотрудничества в сфере молодежной политики
12 часов назад
Активизации белорусско-оманского сотрудничества были посвящены встречи Рыженкова в Маскате
14.12.2024
18:06
Белорусский парламент выступил с заявлением о необходимости прекращения блокады США против Кубы
13.12.2024
15:47
Общество
Все
Как в Беларуси в 2006 году провалилась "джинсовая революция"
4 часа назад
Информационная война против Беларуси в 2006 году - методичка все та же
4 часа назад
Лукашенко в 2006-м: Беларусь и Россия сделали правильный выбор в пользу единения
4 часа назад
Дело труба. Как в 2006 году Украина незаконно качала себе газ, предназначенный для Европы
5 часов назад
Экономика
Все
ВТБ (Беларусь) обновил офис в Бресте
15 часов назад
На Кубе с конвейера сошла первая партия тракторов BELARUS
16 часов назад
В Кобринском районе открыли 2 современных молочно-товарных комплекса
18 часов назад
Хранилища заполнены доверху - на какие меры пошли, чтобы у белорусов было свое
15.12.2024
22:45
Детское питание и сельхозтехника - в какой еще белорусской продукции заинтересован Оман
15.12.2024
18:01
В мире
Все
В Тбилиси включили новогоднюю иллюминацию
6 часов назад
В Польше ввели в школьную программу уроки стрельбы
7 часов назад
Нидерланды не собираются воевать в Украине
8 часов назад
США резко сократили поставки ракет Javelin в Киев
9 часов назад
Регионы
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Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
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27 упавших деревьев и 11 поврежденных крыш: МЧС Беларуси ликвидируют последствия непогоды
9 часов назад
В Администрации Президента рассказали, что могло стать причиной пожара в ТЦ в Витебске
12 часов назад
Задержаны подозреваемые в нарушении требований пожарной безопасности в ТЦ в Витебске
12 часов назад
Под Воложином маршрутка съехала в кювет - 8 человек госпитализированы
14 часов назад
Кругозор
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Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул
11 часов назад
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Весы будут решать бытовые вопросы, а Водолеи - наследственные
18 часов назад
Поздравления с Новым годом в стихах и прозе: красивые, короткие и оригинальные тексты
13.12.2024
14:04
Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03