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МИД Беларуси и РФ выпустили совместный доклад о правах человека на Западе
МИД Беларуси и России выпустили новый совместный доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах". Это уже третий подобный отчет, который Минск и Москва составляют вместе. Главная цель документа - показать изнанку европейской и американской демократии и ответить на постоянные обвинения в адрес Союзного государства.
В отчет добавили не только сухие тексты, но и наглядные фото- и видеоматериалы, которые демонстрируют грубые нарушения базовых прав и свобод в странах Запада, включая подавление инакомыслия, цензуру, преследование журналистов, дискриминацию и применение насилия со стороны правоохранительных органов в ходе мирных протестов.
На этот раз упор сделали не только на политику, но и на социальную сферу: доступ к медицине, образованию и ужасные условия в западных тюрьмах. Документ уже опубликован, а в ближайший месяц его планируют лично презентовать на дипломатических площадках СНГ, ОБСЕ в Вене и в штаб-квартире ООН в Женеве.