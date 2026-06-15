МИД Беларуси и России выпустили новый совместный доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах". Это уже третий подобный отчет, который Минск и Москва составляют вместе. Главная цель документа - показать изнанку европейской и американской демократии и ответить на постоянные обвинения в адрес Союзного государства.

В отчет добавили не только сухие тексты, но и наглядные фото- и видеоматериалы, которые демонстрируют грубые нарушения базовых прав и свобод в странах Запада, включая подавление инакомыслия, цензуру, преследование журналистов, дискриминацию и применение насилия со стороны правоохранительных органов в ходе мирных протестов.