МИД Беларуси подтвердил факт освобождения в Испании белорусов, подвергавшихся трудовой эксплуатации
МИД Беларуси подтверждает факт освобождения в Испании в ходе полицейской операции лиц, подвергавшихся трудовой эксплуатации, среди которых есть белорусские граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Посольство Республики Беларусь в Мадриде незамедлительно подключилось к работе и поддерживает постоянный контакт с испанскими правоохранительными органами. Белорусские дипломаты готовы оказать правовую поддержку и обеспечить сопровождение освобожденных во всех вопросах взаимодействия с местными властями".
На данный момент продолжаются следственные действия, после завершения которых белорусским гражданам будет обеспечена возможность безопасного возвращения на родину.
Напомним, накануне стало известно, что в Испании из рабства освободили белорусов. Их вынуждали работать на нелегальных табачных фабриках. В результате спецоперации спасены 18 человек разных национальностей.