МИД Беларуси подтвердил факт освобождения в Испании белорусов, подвергавшихся трудовой эксплуатации

МИД Беларуси подтверждает факт освобождения в Испании в ходе полицейской операции лиц, подвергавшихся трудовой эксплуатации, среди которых есть белорусские граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Посольство Республики Беларусь в Мадриде незамедлительно подключилось к работе и поддерживает постоянный контакт с испанскими правоохранительными органами. Белорусские дипломаты готовы оказать правовую поддержку и обеспечить сопровождение освобожденных во всех вопросах взаимодействия с местными властями".

На данный момент продолжаются следственные действия, после завершения которых белорусским гражданам будет обеспечена возможность безопасного возвращения на родину.