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Министр обороны Беларуси отправился с официальным визитом в Мьянму
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Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин отправился с официальным визитом в Мьянму. Об этом сообщает БЕЛТА.
Глава белорусского военного ведомства проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в наблюдении за военным парадом, приуроченным к 80-й годовщине образования Вооруженных Сил Республики Союз Мьянма.