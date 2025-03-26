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Министр обороны Беларуси отправился с официальным визитом в Мьянму

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Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин отправился с официальным визитом в Мьянму. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского военного ведомства проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в наблюдении за военным парадом, приуроченным к 80-й годовщине образования Вооруженных Сил Республики Союз Мьянма.

Виктор Хренин