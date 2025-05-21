Минск в июне будет принимать 2 масштабных мероприятия по линии ЕАЭС

"35 сессий состоится в рамках четырех основных магистральных направлений. Средний и большой бизнес наших стран будут представлять порядка 1,2 тыс. участников. Если мы говорим про участие на высшем уровне, то это, естественно, "пятерка", также государства-наблюдатели. Также примут участие государства, которые, как мы надеемся, будут подписывать соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, и государства, которые склоняются в пользу более серьезного развития отношений с нашим союзом".