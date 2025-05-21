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Минск в июне будет принимать 2 масштабных мероприятия по линии ЕАЭС
Минск станет площадкой сразу двух масштабных мероприятий по линии ЕАЭС. 26-27 июня в Беларуси пройдет Высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум.
Организацию мероприятия обсудили 19 мая в Совмине. Главная тема форума - "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы".
Напомним, Беларусь председательствует в органах союзной "пятерки" в 2025 году. Повестка ожидается насыщенная.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"35 сессий состоится в рамках четырех основных магистральных направлений. Средний и большой бизнес наших стран будут представлять порядка 1,2 тыс. участников. Если мы говорим про участие на высшем уровне, то это, естественно, "пятерка", также государства-наблюдатели. Также примут участие государства, которые, как мы надеемся, будут подписывать соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, и государства, которые склоняются в пользу более серьезного развития отношений с нашим союзом".
Площадкой для проведения форума, совмещенного с Высшим Евразийским экономическим советом, станет Минский международный выставочный центр.