Молодежная политика и СМИ - в каких сферах будут сотрудничать Беларусь и Мьянма

Недавно Беларусь и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве. Что даст этот документ и какие позволит развивать отношения, рассказал в "Актуальном интервью" председатель Союзной партии солидарности и развития Республики Союз Мьянма Кхин Йи.

Кхин Йи:

"Это перспективный и важный документ. Меморандум о сотрудничестве был заключен между партиями Беларуси и Мьянмы. Мы будем взаимодействовать в таких сферах, как молодежная политика, женское движение и СМИ. Такой же меморандум мы ранее подписали с партией "Единая Россия".

Кхин Йи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/990a3b1b-9f7f-45ce-9b24-473f2057e12e/conversions/8dd71f1c-b3b9-4ba3-8c96-83b93d68a14d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/990a3b1b-9f7f-45ce-9b24-473f2057e12e/conversions/8dd71f1c-b3b9-4ba3-8c96-83b93d68a14d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/990a3b1b-9f7f-45ce-9b24-473f2057e12e/conversions/8dd71f1c-b3b9-4ba3-8c96-83b93d68a14d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/990a3b1b-9f7f-45ce-9b24-473f2057e12e/conversions/8dd71f1c-b3b9-4ba3-8c96-83b93d68a14d-xl-___webp_1920.webp 1920w Кхин Йи