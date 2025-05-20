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Молодежная политика и СМИ - в каких сферах будут сотрудничать Беларусь и Мьянма

Молодежная политика и СМИ - в каких сферах будут сотрудничать Беларусь и Мьянма

Недавно Беларусь и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве. Что даст этот документ и какие позволит развивать отношения, рассказал в "Актуальном интервью" председатель Союзной партии солидарности и развития Республики Союз Мьянма Кхин Йи.

Кхин Йи:

"Это перспективный и важный документ. Меморандум о сотрудничестве был заключен между партиями Беларуси и Мьянмы. Мы будем взаимодействовать в таких сферах, как молодежная политика, женское движение и СМИ. Такой же меморандум мы ранее подписали с партией "Единая Россия".

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Кхин Йи

Аналогичный документ Мьянма также планирует подписать с Камбоджей. Он будет способствовать развитию взаимовыгодного диалога, направленного на укрепление дружбы, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, ведь, как отметил председатель, во время Второй мировой войны белорусы проявили себя как настоящие герои.

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