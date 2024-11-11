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На сайте ЦИК Беларуси стал доступен поиск участка для голосования

На сайте ЦИК Беларуси стал доступен поиск участка для голосования

30 декабря на сайте ЦИК Беларуси начал работать сервис по поиску участка для голосования. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на ЦИК.

"Указав необходимые данные, любой избиратель может узнать, где находится его участок для голосования, чтобы принять участие в важном для страны событии - выборах Президента Республики Беларусь", - уточнили в Центральной избирательной комиссии.

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