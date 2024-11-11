3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
На сайте ЦИК Беларуси стал доступен поиск участка для голосования
30 декабря на сайте ЦИК Беларуси начал работать сервис по поиску участка для голосования. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на ЦИК.
"Указав необходимые данные, любой избиратель может узнать, где находится его участок для голосования, чтобы принять участие в важном для страны событии - выборах Президента Республики Беларусь", - уточнили в Центральной избирательной комиссии.
Президент
Все
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
"Поехали!" Президент Беларуси отправился осматривать новые станции Минского метрополитена
Политика
Все
Общество
Все
Главная профсоюзная елка состоялась в Минске
Дмитрий Лукашенко со своей семьей приехал с подарками к воспитанникам Ошмянского дома-интерната
6 жителей Витебска получили награды от МЧС за проявленное мужество на пожаре в ЦТ
Мирного неба над головой! Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом и Рождеством
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все