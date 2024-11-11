На сайте ЦИК Беларуси стал доступен поиск участка для голосования

30 декабря на сайте ЦИК Беларуси начал работать сервис по поиску участка для голосования. Об этом проинформировала БЕЛТА , ссылаясь на ЦИК.

"Указав необходимые данные, любой избиратель может узнать, где находится его участок для голосования, чтобы принять участие в важном для страны событии - выборах Президента Республики Беларусь", - уточнили в Центральной избирательной комиссии.