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Наталья Кочанова выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Пакистаном по всем направлениям
Одним из важных мероприятий в графике премьер-министра Пакистана стала встреча 11 апреля с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
Стороны обсудили вопросы укрепления и продвижения парламентского взаимодействия. Акцент делается на динамичном развитии взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах.
Наталья Кочанова:
"Визит нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко в 2024 году придал новый импульс нашему сотрудничеству".
Спикер верхней палаты белорусского парламента выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Пакистаном по всем направлениям.
Игорь Сергеенко:
"По итогам состоявшихся переговоров проведен пересмотр нормативно-правовой базы, это свыше ста документов. Принято обоюдное решение, что вся нормативная база соответствует реалиям сегодняшнего дня".
Белорусский парламент намерен всесторонне содействовать реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, обеспечивая их тщательный мониторинг и контроль.