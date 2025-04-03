Наталья Кочанова выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Пакистаном по всем направлениям

Одним из важных мероприятий в графике премьер-министра Пакистана стала встреча 11 апреля с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.

Стороны обсудили вопросы укрепления и продвижения парламентского взаимодействия. Акцент делается на динамичном развитии взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах.

Наталья Кочанова:

"Визит нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко в 2024 году придал новый импульс нашему сотрудничеству".

Спикер верхней палаты белорусского парламента выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве с Пакистаном по всем направлениям.

Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a526a4c-2cd9-436b-ab59-df30faf24fc6/conversions/bad158ce-687a-455a-8077-864f624d7f93-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a526a4c-2cd9-436b-ab59-df30faf24fc6/conversions/bad158ce-687a-455a-8077-864f624d7f93-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a526a4c-2cd9-436b-ab59-df30faf24fc6/conversions/bad158ce-687a-455a-8077-864f624d7f93-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a526a4c-2cd9-436b-ab59-df30faf24fc6/conversions/bad158ce-687a-455a-8077-864f624d7f93-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Сергеенко

Игорь Сергеенко:

"По итогам состоявшихся переговоров проведен пересмотр нормативно-правовой базы, это свыше ста документов. Принято обоюдное решение, что вся нормативная база соответствует реалиям сегодняшнего дня".