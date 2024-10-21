В Молдове за ночь (с 20 на 21 октября) в рамках президентских выборов и голосования по вопросу о вступлении в ЕС резко возросло количество голосов за евроинтеграцию Кишинева.

Такое развитие событий на выборах в Молдове ряд политических экспертов уже назвал "ночным чудом" в стране.

Заметим, при таком резком росте голосов за евроинтеграцию Молдовы в ЕС (где так любят делать заявления о непризнании выборов) почему-то молчат.

Еще по состоянию на раннее утро понедельника, 21 октября, с явным отрывом лидировали противники евроинтеграции, однако в течение нескольких часов баланс резко изменился. На момент обработки 98 с небольшим процентов протоколов зафиксировано: "за" - уже 50,03 %, "против евроинтеграции" - 49,97, разница в доли процента и постоянно колеблется.

Георгий Амихалакиоае, экс-депутат парламента Молдовы:

"Мне 75 лет, и я столько ходил на эти выборы, и все время (люди - прим. ред.) ждали. И последний раз ждали, но ничего не случилось, все к худшему - начиная с зарплаты, пенсии".

Кандидаты в президенты не набирают достаточного количества голосов

Что касается президентских выборов, действующий лидер Молдовы Майя Санду получает 42 с лишним процента голосов. Представитель оппозиции, бывший генпрокурор Александр Стояногло набирает немногим более 26 процентов.

Майя Санду, президент Молдовы:

"Преступные группировки, сотрудничающие с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну, используя десятки миллионов евро, ложь и пропаганду, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу нацию в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группы намеревались купить 300 тысяч голосов избирателей – мошенничество беспрецедентного масштаба".

Санду трижды переносила брифинг, и в итоге вышла к журналистам всего на полторы минуты, при этом нарушила традицию, не став благодарить избирателей, а гневно обрушилась на неких внешних врагов молдавской демократии.

Кто определяет будущее Молдовы?

Идея этого еврореферендума кажется парадоксальной.

Учитывая, огромное количество участков, открытых ЦИК Молдовы в странах ЕС, США, Канаде - в общем, за рубежом, получается, что будущее страны доверяют гражданам, в Молдове не проживающим, а существующим на иностранном довольствии.