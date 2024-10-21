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"Ночное чудо" в стране. За ночь резко выросло количество голосов за евроинтеграцию Молдовы
В Молдове за ночь (с 20 на 21 октября) в рамках президентских выборов и голосования по вопросу о вступлении в ЕС резко возросло количество голосов за евроинтеграцию Кишинева.
Такое развитие событий на выборах в Молдове ряд политических экспертов уже назвал "ночным чудом" в стране.
Заметим, при таком резком росте голосов за евроинтеграцию Молдовы в ЕС (где так любят делать заявления о непризнании выборов) почему-то молчат.
Еще по состоянию на раннее утро понедельника, 21 октября, с явным отрывом лидировали противники евроинтеграции, однако в течение нескольких часов баланс резко изменился. На момент обработки 98 с небольшим процентов протоколов зафиксировано: "за" - уже 50,03 %, "против евроинтеграции" - 49,97, разница в доли процента и постоянно колеблется.
Георгий Амихалакиоае, экс-депутат парламента Молдовы:
"Мне 75 лет, и я столько ходил на эти выборы, и все время (люди - прим. ред.) ждали. И последний раз ждали, но ничего не случилось, все к худшему - начиная с зарплаты, пенсии".
Кандидаты в президенты не набирают достаточного количества голосов
Что касается президентских выборов, действующий лидер Молдовы Майя Санду получает 42 с лишним процента голосов. Представитель оппозиции, бывший генпрокурор Александр Стояногло набирает немногим более 26 процентов.
Майя Санду, президент Молдовы:
"Преступные группировки, сотрудничающие с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну, используя десятки миллионов евро, ложь и пропаганду, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу нацию в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группы намеревались купить 300 тысяч голосов избирателей – мошенничество беспрецедентного масштаба".
Санду трижды переносила брифинг, и в итоге вышла к журналистам всего на полторы минуты, при этом нарушила традицию, не став благодарить избирателей, а гневно обрушилась на неких внешних врагов молдавской демократии.
Кто определяет будущее Молдовы?
Идея этого еврореферендума кажется парадоксальной.
Учитывая, огромное количество участков, открытых ЦИК Молдовы в странах ЕС, США, Канаде - в общем, за рубежом, получается, что будущее страны доверяют гражданам, в Молдове не проживающим, а существующим на иностранном довольствии.
Само понятие "интеграция" - дело прогрессивное и перспективное. Но как быть с мнением сотен тысяч молдаван, проживающим в той же России? На их волеизъявление молдавский ЦИК выделил всего 10 тысяч бюллетеней и открыл всего два участка в Москве. Изначально похоже на попытку откровенной фальсификации.
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