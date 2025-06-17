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Обсудили военное сотрудничество: министры обороны Азербайджана и Беларуси провели встречу в Минске
Автор:Редакция news.by
Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном носит открытый характер и отличается высоким уровнем разностороннего диалога, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
В эти дни в Минске принимают военную делегацию из Баку. Глава белорусского оборонного ведомства встретился с коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации. Министр обороны Азербайджана отметил, что обмен делегациями является не только обменом опыта, но и сближением двух стран. У Беларуси и Азербайджана общая история cо времен Великой Отечественной войны.
После переговоров главы оборонных ведомств возложили цветы к монументу жертвам войны на площади Победы в Минске.