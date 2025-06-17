Обсудили военное сотрудничество: министры обороны Азербайджана и Беларуси провели встречу в Минске

В эти дни в Минске принимают военную делегацию из Баку. Глава белорусского оборонного ведомства встретился с коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации. Министр обороны Азербайджана отметил, что обмен делегациями является не только обменом опыта, но и сближением двух стран. У Беларуси и Азербайджана общая история cо времен Великой Отечественной войны.