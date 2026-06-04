Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Официальный визит премьер-министра Беларуси стартовал в Кыргызстане

4 июня стартовал официальный визит премьер-министра Беларуси в Кыргызстан. Это наш давний партнер, в том числе в рамках ЕАЭС. Взаимная торговля показывает положительную динамику. Но еще есть к чему стремиться.

За многолетнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами это первый официальный визит премьер-министра Беларуси в Кыргызстан.

Запланированы встречи Александра Турчина с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Также премьер-министр вместе со своим коллегой примет участие в открытии Белорусско-кыргызского бизнес-форума.

Кроме того, запланировано посещение ряда производственных площадок.

Главная цель визита - укрепление связей и расширение торгово-экономического сотрудничества (подробности в видео).

Разделы:

ПолитикаЭкономика

Теги:

Александр ТурчинвизитБеларусь-Кыргызстан