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Официальный визит премьер-министра Беларуси стартовал в Кыргызстане
4 июня стартовал официальный визит премьер-министра Беларуси в Кыргызстан. Это наш давний партнер, в том числе в рамках ЕАЭС. Взаимная торговля показывает положительную динамику. Но еще есть к чему стремиться.
За многолетнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами это первый официальный визит премьер-министра Беларуси в Кыргызстан.
Запланированы встречи Александра Турчина с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров - руководителем Администрации Президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Также премьер-министр вместе со своим коллегой примет участие в открытии Белорусско-кыргызского бизнес-форума.
Кроме того, запланировано посещение ряда производственных площадок.
Главная цель визита - укрепление связей и расширение торгово-экономического сотрудничества (подробности в видео).