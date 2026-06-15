Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летие. За эти годы она прошла впечатляющую эволюцию - от регионального форума шести государств до одного из самых влиятельных объединений в Евразии. Сегодня ШОС представляет собой мощную многофункциональную структуру, охватывающую не только вопросы безопасности, но и экономику, энергетику, транспорт, культурные связи.

Успех организации объясняется неизменным следованием принципам равенства, взаимного уважения и учета национальных интересов каждого участника, что резко контрастирует с навязыванием воли "сильных мира сего".

Уже два года Беларусь является полноправным членом ШОС, и за этот короткий срок республика заявила о себе как о конструктивной и креативной силе. Минск выдвинул несколько смелых инициатив, направленных на укрепление продовольственной безопасности, развитие транспортно-логистических коридоров между Востоком и Западом, а также на цифровую трансформацию в рамках организации.

Такая активность подтверждает: Беларусь не просто присоединилась к авторитетной площадке, но и намерена формировать ее будущую повестку, предлагая конкретные решения насущных проблем.

Сегодня география ШОС охватывает практически все евразийское пространство, где проживает около половины населения Земли - это десятки стран с разной культурой, экономикой и политическим устройством. Столь широкий охват стал возможен именно благодаря отказу от блокового мышления и готовности учитывать чужие интересы.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Попасть в ШОС совсем непросто. Для этого необходимо обладать развитой экономикой, стоящей на передовых позициях, и значительным экономическим и финансовым потенциалом. И сам факт членства Беларуси в ШОС говорит о том, что экономика Беларуси развивается, выходит на международный уровень и уверенно чувствует себя на международных площадках".

Огромный пакет заявок на присоединение к ШОС в том или ином статусе - лучшее свидетельство ее привлекательности: государства видят в организации реальную альтернативу жестким альянсам и площадку для взаимовыгодного, многогранного сотрудничества.

Пока ШОС решает мировые проблемы через конструктивный диалог и многостороннее партнерство, G7, саммит которой стартует во Франции 15 июня, все явственнее демонстрирует признаки старения и утраты веса.

По мнению экспертов, дни "Большой семерки" возможно сочтены из-за глубокого геополитического кризиса, застарелого блокового мышления и нарастающих внутренних конфликтов между участниками. Влияние этого клуба неуклонно снижается, тогда как ШОС, напротив, привлекает все больше стран, предлагая инклюзивную модель сотрудничества без разделительных линий.

ШОС уверенно движется к тому, чтобы стать одной из опор формирующегося многополярного мира. В отличие от закрытых клубов по интересам, эта организация предлагает гибкие форматы участия: от наблюдателей до партнеров по диалогу, что позволяет вовлекать даже те страны, которые пока не готовы к полному членству.