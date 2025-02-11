От микроэлектроники до машиностроения. Беларусь и Орловская область России наметили точки роста

Укрепление межрегионального взаимодействия. Беларусь и Орловская область России наметили новые перспективные взаимодействия на двустороннем треке. Этот российский регион сегодня посетила белорусская делегация во главе с послом Александром Рогожником. Так, наша страна намерена принять участие в реализации российских национальных проектов в части строительства соцобъектов. В планах открытие белорусского торгового дома, мультибрендового центра, совместные усилия по развитию популяции зубров. Наша съемочная группа также работала в Орле. Алина Лаппо расскажет главное.

Беларусь и город Орел связывает путь длиной в 400 км. А еще давние связи и крепкое сотрудничество. Его реперные точки - это, во-первых, традиционно сильные стороны экономики Орловщины - сельское хозяйство и микроэлектроника. С нашей стороны - это продукция машиностроения и продовольствия. Взаимная торговля по итогам 2025 года выросла примерно на треть. Белорусский экспорт добавил 45 %.

Потенциальные возможности на двустороннем треке сегодня детально обсудили на встрече с губернатором Орловщины. 2024 год отметился активными контактами - не намерены сбавлять темпов и в 2025-м. Ориентир прежде всего на взаимовыгодную кооперацию. Здесь направлений назвали сразу несколько. Строительство социальных объектов, школ, медучреждений. Открытие белорусского торгового дома и мультибрендового центра для обслуживания белорусский техники. Ее, кстати, за прошлый год поставлено более чем на 10 млн долларов.

Рогожник: необходимо исключить посредников при поставках белорусских товаров в российские сети

Увидев знакомые бренды уже при входе, удивлены разнообразием. По брендам колбасы и сыра можно изучать географию Беларуси. Индивидуальный предприниматель Наталья Старокольцева точно знает, что за белорусский товар не стыдно нигде и никогда. Больше десяти лет работает с нашим продовольствием. В ее собственной сети находится три небольших магазинчика. Говорит, народная тропа сюда не зарастает. О качестве белорусского орловчане знают не понаслышке.

О наличии белорусских продуктов на полках российских магазинов говорили в Орловском облпотребсоюзе на встрече с дилерами и представителями торговых сетей. Потенциал для роста существенный. Есть база - определенные связи уже налажены.

Задача сегодняшнего дня - исключить посредников при поставках наших товаров в Россию, чтобы такие схемы не отражались на кошельке покупателей.

Сотрудничество МАЗа с российскими регионами

В программе визита - ряд предприятий, которые намерены наладить связи или уже сотрудничают с белорусами. В их числе и Мценский завод по производству коммунальной техники. О наших компетенциях в сфере машиностроения здесь знают давно: отношения с Минским автомобильным заводом насчитывают с десяток лет. Наш МАЗ - в числе основных партнеров по поставкам шасси.