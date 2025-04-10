Отношениям Беларуси и Пакистана больше 30 лет: за это время подписано свыше 100 документов

Помимо крепких политических связей, успехов Республика Беларусь поэтапно вместе с партнерами добивается в экономике.

Пакистан является пятой по численности страной в мире, население составляет более 240 млн человек - это очень перспективный рынок по емкости, на нем надо закрепиться и белорусским экспортерам.

Экономика Пакистана занимает 18-е место по паритету покупательной способности и 35-е место - по номинальному ВВП. Экономика страны идет второй по величине в Южной Азии. Ее сильные стороны - богатые недра, развивающийся АПК, текстильная промышленность и фармацевтика.

Вместе выстраивают сотрудничество Беларусь и Пакистан по линии Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что к масштабному международному альянсу Беларусь присоединилась в июле 2024 года.

10 апреля Минск принимал Белорусско-пакистанский бизнес форум. Стороны плодотворно поработали над расширением взаимодействия и новыми контактами.

Белорусско-пакистанский бизнес-форум - это всегда про новые перспективы в торговле и кооперации. Пакистан приехал с целым пакетом идей.

Джам Камал Хан, министр торговли Пакистана:

"За последние 6 месяцев было много различных встреч. Это указывает на то, что обе стороны заинтересованы в развитии отношений в торговле и промышленности, а также в развитии в тех секторах экономики, которые будут нам помогать развивать технологии, обучать новым навыкам. Мы надеемся, что те задумки, которые были достигнуты на встрече рабочих групп, приведут к хорошим результатам".

Здесь многомилионные инвестиции, контракты и взаимные интересы на десятилетия вперед. Деловые круги приехали с прицелом поднять экономическое сотрудничество до политического уровня. Дипломатические отношения Беларуси и Пакистана насчитывают уже больше 30 лет. За это время подписано свыше 100 документов, которые точно ознаменовались очевидными результатами в двусторонних отношениях.

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Михаил Мятликов, председатель БелТПП:

"Благодаря контактам, которые проходят на переговорах, зарождаются новые сферы направления деятельности. Как, например, по деревообработке. Это новое направление, по которому началось взаимодействие между бизнесом Пакистана и Беларуси. Идут поставки сухого молока сегодня в Пакистан, детского питания. Поэтому я думаю, что те контакты, которые произойдут на площадке форума, откроют новые ниши, по которым начнется взаимодействие".

К нынешнему форуму Минск и Исламабад подготовили серьезную базу: в пакете около 10 подписанных документов - соглашение по взаимным поставкам продуктов питания, меморандум о взаимопонимании между белорусской товарной биржей и Всепакистанской ассоциацией продавцов древесины, а также между Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей и Управлением по делам малого и среднего предпринимательства Пакистана.

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Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"В прошедшие полгода интенсивно работали специалисты со стороны Пакистана и со стороны Республики Беларусь, проведено множество переговоров".

С белорусской стороны присутствует больше 120 предприятий - около сотни участников с пакистанской.

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Сергей Бубенько, первый замглавы администрации СЭЗ "Минск":

"Мы рассматриваем взаимодействие с Пакистаном в ряде направлений - это проекты в сфере текстильной промышленности, в сфере машиностроения, фармакологи".

Повестку мероприятия готовили с учетом сфер интересов участников. Партнеры знают о белорусских компетенциях в привлекательных для них сферах - сельское хозяйство, промышленность, IT-сфера. Пакистанцы хотят ехать в Беларусь за образованием, но и белорусам есть чему поучиться.

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Фаиз Ахмад, исполнительный директор Управления по развитию торговли Пакистана:

"Пакистан хорош, я бы сказал, что даже превосходен в спорте, текстильной промышленности, производстве текстиля, одежды для дома и т.д. Нам нужно развивать наше взаимодействие по актуальным и востребованным направлениям. Мы думаем о сотрудничестве по линии электромобилей, проектах в логистике, дорожном сообщении между Пакистаном и Республикой Беларусь".