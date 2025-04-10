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Отношениям Беларуси и Пакистана больше 30 лет: за это время подписано свыше 100 документов
Помимо крепких политических связей, успехов Республика Беларусь поэтапно вместе с партнерами добивается в экономике.
Пакистан является пятой по численности страной в мире, население составляет более 240 млн человек - это очень перспективный рынок по емкости, на нем надо закрепиться и белорусским экспортерам.
Экономика Пакистана занимает 18-е место по паритету покупательной способности и 35-е место - по номинальному ВВП. Экономика страны идет второй по величине в Южной Азии. Ее сильные стороны - богатые недра, развивающийся АПК, текстильная промышленность и фармацевтика.
Вместе выстраивают сотрудничество Беларусь и Пакистан по линии Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, что к масштабному международному альянсу Беларусь присоединилась в июле 2024 года.
10 апреля Минск принимал Белорусско-пакистанский бизнес форум. Стороны плодотворно поработали над расширением взаимодействия и новыми контактами.
Белорусско-пакистанский бизнес-форум - это всегда про новые перспективы в торговле и кооперации. Пакистан приехал с целым пакетом идей.
Джам Камал Хан, министр торговли Пакистана:
"За последние 6 месяцев было много различных встреч. Это указывает на то, что обе стороны заинтересованы в развитии отношений в торговле и промышленности, а также в развитии в тех секторах экономики, которые будут нам помогать развивать технологии, обучать новым навыкам. Мы надеемся, что те задумки, которые были достигнуты на встрече рабочих групп, приведут к хорошим результатам".
Здесь многомилионные инвестиции, контракты и взаимные интересы на десятилетия вперед. Деловые круги приехали с прицелом поднять экономическое сотрудничество до политического уровня. Дипломатические отношения Беларуси и Пакистана насчитывают уже больше 30 лет. За это время подписано свыше 100 документов, которые точно ознаменовались очевидными результатами в двусторонних отношениях.
Михаил Мятликов, председатель БелТПП:
"Благодаря контактам, которые проходят на переговорах, зарождаются новые сферы направления деятельности. Как, например, по деревообработке. Это новое направление, по которому началось взаимодействие между бизнесом Пакистана и Беларуси. Идут поставки сухого молока сегодня в Пакистан, детского питания. Поэтому я думаю, что те контакты, которые произойдут на площадке форума, откроют новые ниши, по которым начнется взаимодействие".
К нынешнему форуму Минск и Исламабад подготовили серьезную базу: в пакете около 10 подписанных документов - соглашение по взаимным поставкам продуктов питания, меморандум о взаимопонимании между белорусской товарной биржей и Всепакистанской ассоциацией продавцов древесины, а также между Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей и Управлением по делам малого и среднего предпринимательства Пакистана.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
"В прошедшие полгода интенсивно работали специалисты со стороны Пакистана и со стороны Республики Беларусь, проведено множество переговоров".
С белорусской стороны присутствует больше 120 предприятий - около сотни участников с пакистанской.
Сергей Бубенько, первый замглавы администрации СЭЗ "Минск":
"Мы рассматриваем взаимодействие с Пакистаном в ряде направлений - это проекты в сфере текстильной промышленности, в сфере машиностроения, фармакологи".
Повестку мероприятия готовили с учетом сфер интересов участников. Партнеры знают о белорусских компетенциях в привлекательных для них сферах - сельское хозяйство, промышленность, IT-сфера. Пакистанцы хотят ехать в Беларусь за образованием, но и белорусам есть чему поучиться.
Фаиз Ахмад, исполнительный директор Управления по развитию торговли Пакистана:
"Пакистан хорош, я бы сказал, что даже превосходен в спорте, текстильной промышленности, производстве текстиля, одежды для дома и т.д. Нам нужно развивать наше взаимодействие по актуальным и востребованным направлениям. Мы думаем о сотрудничестве по линии электромобилей, проектах в логистике, дорожном сообщении между Пакистаном и Республикой Беларусь".
Стороны взяли курс на наращивание взаимной торговли - здесь сразу же встает вопрос логистики. Задача - сделать ее максимально бесшовной и быстрой, ведь время деньги. На форуме, в числе подписанных документов был договор между транспортно-логистическими компаниями Беларуси и Пакистана.