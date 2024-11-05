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По сотрудничеству в налоговой и таможенной сферах между Беларусью и Россией найдены все решения
По взаимодействию в налоговой и таможенной сферах между Беларусью и Россией найдены все развязки. Об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Президент России отметил хорошо отлаженную работу механизмов практического сотрудничества в Союзном государстве. Ведомства двух стран при поддержке Постоянного комитета СГ проводят согласованную макроэкономическую политику, содействуют налаживанию отраслевого взаимодействия, координируют вопросы, связанные с функционированием финансовых рынков и банковских систем. При этом особое внимание уделяется минимизации ущерба от незаконных западных санкций и других рестрикций.
"С отдачей работают наднациональный налоговый комитет и межгосударственный таможенный центр. Мы долго обсуждали эти вопросы. Все шло непросто. Выверяли позицию друг друга до мелочей. Но в целом и с российской стороны, и со стороны наших друзей в Беларуси найдены все развязки, решения. И уверен, что коллеги из обеих стран удовлетворены тем, как работают эти механизмы. Они, безусловно, в современных условиях играют полезную роль и создают условия для уверенного роста наших экономик и движения вперед", - заявил Владимир Путин.
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