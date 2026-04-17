Поправки в кодексы, пакет международных документов: какие решения приняты в Палате представителей

17 апреля белорусские депутаты ратифицировали безвиз между Беларусью и Мьянмой - это один из пунктов насыщенной законодательной повестки в Палате представителей. В портфеле депутатов было более 10 вопросов. Рассмотрели народные избранники поправки в Земельный, Водный кодексы, а также внушительный пакет международных документов.

Каким в итоге будет Земельный кодекс, парламентарии успели обсудить в профильных комиссиях и на встречах с гражданами. Жарких дискуссий по некоторым инициативам было немало. Законы должны идти от "земли", как говорил Президент, т. е. максимально соответствовать ожиданиям и потребностям людей. Нынешние правки ждали многие.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Учли вопрос по регулированию земельного законодательства в плане амнистии до 2028 года. Многие земельные участки сегодня законсервированы, но местные исполнительные органы считают, что их можно предоставлять для реализации инвестпроектов без аукциона. Такое право будет дано".

Земельные вопросы - одни из самых чувствительных. Ошибки в границах участков, житейская хитрость или же пристройка, возведенная еще в 90-х без единой бумаги, - все это годами висело мертвым грузом. Когда в стране заработала земельная амнистия, дело заметно сдвинулось с мертвой точки. За легализацию лишних соток можно будет платить в рассрочку до 5 лет. Есть и другие новации.

Елена Хламенок, начальник отдела землеустройства Новополоцкого горисполкома:

"Например, возможно будет узаконить некапитальные постройки, которые расположены на огородах граждан. Возможно будет, по мнению исполкома, каждый случай рассматривать индивидуально и узаконивать факты самовольного занятия с отступлением от градостроительных регламентов. На сегодняшний день это запрещено законом".

Открыть и закрыть свое дело тоже станет проще. Депутаты поддержали упрощение процедур регистрации и ликвидации бизнеса. Цифровизация и оптимизация позволят сократить время на оформление документов, а значит, сократить временные издержки госорганов и предпринимателей. Документ прошел через сито бурных обсуждений всех заинтересованных. Именно такой широкий охват позволит урегулировать эту сферу системно и комплексно.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Основное для субъектов хозяйствования - это экономика, а стадия организации, ликвидации или же преобразования должна быть максимально упрощена. На это направлены статьи законопроекта. Исключается представление электронного устава, вводится введение электронной базы данных, официальный статус электронной почты. Таким образом, будет своевременное общение регистрирующего органа с субъектами хозяйствования".

Палата представителей ратифицировала соглашения о свободной торговле ЕАЭС с Индонезией, о международных грузоперевозках с Оманом и об отмене виз между Беларусью и Мьянмой. Теперь белорусские граждане могут посещать это государство в Юго-Восточной Азии без лишних формальностей. Депутаты уверены, что такая возможность даст старт и новым деловым контактам.

Александр Шпаковский, член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы находимся пока еще на старте межгосударственных отношений, но нормативно-правовой фундамент уже закладывается. В прошлом году Мьянму посетило 300 граждан Беларуси, соответственно 147 граждан Мьянмы посетили нашу страну. Несколько десятков мьянманских студентов, слушателей, магистрантов и аспирантов уже обучаются в белорусских вузах".