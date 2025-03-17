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Посол Кыргызстана подтвердил, что военные его страны примут участие в параде в Минске 9 мая

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Фото: "Ваяр"

Беларусь и Кыргызстан обсудили вопросы развития сотрудничества и подготовки кадров в военной сфере. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрболом Султанбаевым. Стороны обсудили вопросы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе - подготовки кадров.

Посол подтвердил участие кыргызских военнослужащих в параде, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Минске 9 мая.

80-летие ПобедыВиктор ХренинБеларусь-Кыргызстан