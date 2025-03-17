Посол Кыргызстана подтвердил, что военные его страны примут участие в параде в Минске 9 мая

Фото: "Ваяр" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f61963d-5cc4-4c7d-99a6-8640fcf31f51/conversions/63c4d049-645b-4be4-a016-40222ba12095-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f61963d-5cc4-4c7d-99a6-8640fcf31f51/conversions/63c4d049-645b-4be4-a016-40222ba12095-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f61963d-5cc4-4c7d-99a6-8640fcf31f51/conversions/63c4d049-645b-4be4-a016-40222ba12095-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f61963d-5cc4-4c7d-99a6-8640fcf31f51/conversions/63c4d049-645b-4be4-a016-40222ba12095-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: "Ваяр"

Беларусь и Кыргызстан обсудили вопросы развития сотрудничества и подготовки кадров в военной сфере. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрболом Султанбаевым. Стороны обсудили вопросы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе - подготовки кадров.