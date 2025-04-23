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Премьер-министры Беларуси и Азербайджана подписали ряд документов по итогам переговоров
Премьер-министры Беларуси и Азербайджана Александр Турчин и Али Асадов подписали ряд документов по итогам переговоров, сообщает БЕЛТА.
По итогам переговоров был подписан документ между Гянджинским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом о развитии сотрудничества по поставкам тракторной техники. Также между Гянджинским автозаводом и Минским автомобильным заводом заключен контракт на поставку машинокомплектов коммунальных машин.
Помимо этого, стороны подписали план мероприятий 2025-2027 годы по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики.
Подписан также меморандум о взаимопонимании между РУП "Национальный центр электронных услуг" и Агентством устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Кроме того, принят план мероприятий на 2025-2026 годы по реализации меморандума о взаимопонимании между министерствами труда и социальной защиты Беларуси и Азербайджана о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты. Проект плана находился на рассмотрении азербайджанской стороны с декабря 2024 года.