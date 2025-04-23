Премьер-министры Беларуси и Азербайджана подписали ряд документов по итогам переговоров

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24aec47c-532e-4536-967a-315d54d032a7/conversions/e4d4e4f8-205d-4785-96e7-c039d6d7618d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24aec47c-532e-4536-967a-315d54d032a7/conversions/e4d4e4f8-205d-4785-96e7-c039d6d7618d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24aec47c-532e-4536-967a-315d54d032a7/conversions/e4d4e4f8-205d-4785-96e7-c039d6d7618d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24aec47c-532e-4536-967a-315d54d032a7/conversions/e4d4e4f8-205d-4785-96e7-c039d6d7618d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Премьер-министры Беларуси и Азербайджана Александр Турчин и Али Асадов подписали ряд документов по итогам переговоров, сообщает БЕЛТА.

По итогам переговоров был подписан документ между Гянджинским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом о развитии сотрудничества по поставкам тракторной техники. Также между Гянджинским автозаводом и Минским автомобильным заводом заключен контракт на поставку машинокомплектов коммунальных машин.

Помимо этого, стороны подписали план мероприятий 2025-2027 годы по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Подписан также меморандум о взаимопонимании между РУП "Национальный центр электронных услуг" и Агентством устойчивого и оперативного социального обеспечения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.