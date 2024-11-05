Президент России: Объединенный рынок электроэнергии в СГ позволит снизить цены для потребителей

Создание объединенного рынка электроэнергии в Союзном государстве позволит снизить цены для конечных потребителей. Об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Подписание соответствующего договора - один из пунктов повестки дня заседания ВГС.

"Стороны формируют единый электроэнергетический рынок. Это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Беларуси. На мой взгляд, это для комбыта и для промышленных предприятий имеет очень серьезное значение", - сказал российский лидер.