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Президент России: Объединенный рынок электроэнергии в СГ позволит снизить цены для потребителей

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Создание объединенного рынка электроэнергии в Союзном государстве позволит снизить цены для конечных потребителей. Об этом Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Подписание соответствующего договора - один из пунктов повестки дня заседания ВГС.

"Стороны формируют единый электроэнергетический рынок. Это решение позволит снизить цены для конечных потребителей как в России, так и в Беларуси. На мой взгляд, это для комбыта и для промышленных предприятий имеет очень серьезное значение", - сказал российский лидер.

Он также отметил, что в плановом режиме функционирует построенная "Росатомом" Белорусская АЭС. "Общая выработка электроэнергии на двух ее блоках превысила 36 млрд киловатт-часов. В том числе более 14 млрд в текущем году, что на 20 % выше, чем за весь 2023 год. Это хороший показатель", - привел данные Владимир Путин.

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