Программу соцэкономразвития Беларуси обсудили в парламенте
В Беларуси идет активное обсуждение Программы социально-экономического развития на ближайшие пять лет.
Документ сверстан, его примет Всебелорусское народное собрание. Но к декабрьскому заседанию ВНС предстоит выверить программу до запятой. 27 ноября документ представили в Овальном зале Дома правительства.
Стратегия на пятилетку
Важнейшие цели развития и пути их решения - Программа социально-экономического развития предполагает не только постановку задач, но и конкретные механизмы их решения. В глобальной стратегии на пятилетку определены приоритеты - их 7. И вряд ли в этой части нужны корректировки. А вот детали могут быть дошлифованы. И для этого Программу социально-экономического развития сейчас активно несут "в народ".
Новое качество жизни белорусов - это и есть главная цель новой пятилетки. Минэкономики заверило: программа предлагает четкий алгоритм ее реализации. Если укреплять демографическую безопасность, создавать качественную и удобную среду для жизни, развивать человеческий потенциал (а это и образование, и воспитание), ускорять технологическое развитие и укреплять обороноспособность, белорусы будут жить лучше! Вот как выглядит понятный язык "цифры", заложенный в программу.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Реализуя все наши основные приоритеты, мероприятия и направления, предусмотренные в программах, запланировано, что рост валового внутреннего продукта должен составить в пределах около 116 %, доходы населения вырасти более чем в 1,2 раза, также предусматривается рост экспорта в 1,2 раза и рост инвестиций около 17 %".
Министр заметил: все, что прописано, сверстано с оглядкой на внешние факторы. Финансовые риски, политическая неопределенность, неутешительные мировые расклады - мы не живем в вакууме, программа учитывает мировую реальность. Это и подушка безопасности для нас, и незаоблачные реалистичные прогнозы.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Рост мировой экономики аналитиками прогнозируется со снижением где-то на пункт. Это тоже вызов для нас. Многие отмечают в мире, что вызовом для многих стран будет являться и демографическая ситуация во многих странах, особенно в странах, в которых мы поставляем наши товары. А также развитие искусственного интеллекта и цифровизация. Хоть это и возможности для всех стран, но тем не менее это и вызов".
На протяжении недели Программу соцэкономразвития Беларуси широко обсудят в обществе. Документ получился не просто компактным и понятным, но и народным, заверяют его разработчики, в том смысле, что учтены запросы белорусов, которые подсказали аналитика и соцопросы. Так что эта программа преследовала еще одну четкую цель - быть ближе к людям.