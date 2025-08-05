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Роботы в каждый дом, капитуляция ЕС и тайные игры Польши - 6 августа в программе "Тренды"
Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. Как будет развиваться ситуация дальше? На что стоит обратить внимание каждому из нас?
В студии разобрались, кому и зачем нужен персональный робот в каждый дом.
Кроме того, США приняли окончательную капитуляцию Евросоюза, а украинцы не позволили Зеленскому снять американский ошейник. Что скрывается за попыткой подчинить НАБУ и САП?
Почему польские политики начали тайно встречаться на конспиративных квартирах. Чего добивается Ярослав Качиньский?
СССР в НАТО? В программе провели экскурс в политические решения, которые могли полностью изменить ход истории.
Построим связь между событиями на международной арене и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта. Смотрите в программе "Тренды" 6 августа после "Панорамы".