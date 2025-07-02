Рогожник - белорусам: Независимость - это самое ценное, что мы имеем сегодня

В посольстве Беларуси в Москве состоялся торжественный прием в честь важной для белорусов даты - Дня Независимости. Поздравить нашу страну пришли дипломаты, военные атташе, политики, известные медиаперсоны и звезды эстрады.

Белорусский народ прошел непростой путь в борьбе за свободу и независимость. Погибло почти 3 млн человек или каждый третий житель нашей страны. Около 10 тыс. сел и деревень были полностью уничтожены, в том числе вместе с жителями. Более 400 из них повторили трагическую судьбу Хатыни, поэтому историческая память для белорусов священна.

И сегодня мы делаем все возможное, чтобы ужасы войны никогда не повторились. Мы отстаиваем интересы своей страны на международных площадках и развиваем экономику, ведь независимая экономика - это гарантия политического и экономического суверенитета.

"Мы давно стали самодостаточными. Самодостаточны в машиностроении, самодостаточны в продовольственной безопасности. Прошлый год характеризуется ростом товарооборота более чем на 7 %. Мы достигли небывалого рекорда. Это почти 60 млрд долларов. Это характеризует те добрые, дружеские отношения с нашей братской Россией, которые на протяжении многих лет мы сформировали, - рассказал Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России. - Я хочу пожелать нашим белорусам ценить то богатство в виде независимости, которое мы обрели, испытав на протяжении веков столько невзгод и лишений. Это самое ценное, что мы имеем сегодня".