Рыженков: Беларусь приветствует начавшийся диалог между Россией и США по урегулированию конфликта

Мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков в Женеве на конференции ООН по разоружению. Он также подчеркнул, что путь к глобальному миру лежит через восстановление доверия. Беларусь приветствует начавшийся диалог между Россией и США.

"Беларусь неоднократно выдвигала инициативы, направленные на снижение военно-политической напряженности, восстановление доверия, в том числе в Украине. В связи с этим Беларусь приветствует начавшийся диалог между Россией и США по урегулированию конфликта. Искренне рассчитываем на политическую волю и мудрость дипломатии по возвращению мира в наш регион, - обозначил Максим Рыженков. - Мы все знаем, что по закону жанра, если на стене висит ружье, то оно обязательно должно выстрелить. Поэтому нам нужно перестать смотреть друг на друга через прицел орудий, разговаривать в формате политических ультиматумов и безумных экономических санкций".