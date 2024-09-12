Рыженков рассказал, какие миссии ожидают в Беларуси в преддверии президентских выборов

Об отсутствии единых стандартов в области избирательного законодательства со стороны БДИПЧ ОБСЕ зашла речь в интервью министра иностранных дел Беларуси на полях Генассамблеи ООН.

Максим Рыженков отметил, что в преддверии президентских выборов наша страна ожидает приезда миссий наблюдения по линии СНГ, ШОС, других организаций и центров, которые занимаются этой проблематикой, а также центральных избирательных комиссий стран со всего мира. Что касается наблюдателей ОБСЕ, то, по словам министра, они заранее прошли "обкатку" в западных странах.

Максим Рыженков министр иностранных дел Беларуси:

"Когда нет общих стандартов, когда они придумываются, и некие эксперты говорят, что эти стандарты действуют только для вас; когда заранее все написано, заранее сформулированы выводы, заранее под эти выводы уже подысканы иностранные агенты из числа наших граждан либо граждан других стран, которые находятся в это время в Беларуси, как было недавно (мы таких несколько историй показали по телевидению), когда люди, назовем условно, с двойным гражданством, занимались такого рода вещами, так зачем нам такие наблюдатели?"

М. Рыженков: Беларусь остается открытой к диалогу

Высказался глава МИД Беларуси и по вопросу сохранения дипломатических отношений со странами, которые пытаются наиболее активно вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

В числе - наши соседи Польша и Литва. Максим Рыженков констатировал, что действия оппонентов часто наносят вред им самим. Это показывает пример той же Литвы, к народу которой министр недавно выступил с открытым письмом.

"Посмотрите, сколько вы теряете от отсутствия нормальных отношений только с Беларусью. По нашим самым скромным подсчетам - около миллиарда долларов в год, - отметил Рыженков. - Они сегодня рассуждают, где деньги взять на пенсию, на повышение зарплат своим бюджетникам и так далее. Так вот, пожалуйста, только это одно. А если взять еще Россию, а взять то, что Китай закрыл очень много возможностей для Литвы, посчитать это вместе и посмотреть, как бы сегодня развивалась Литва".

Он напомнил, что всего некоторое время назад в Литву с целью туризма и за покупками ездили тысячи граждан Беларуси, оставляя там немалые суммы. Сейчас этого источника нет. Резюмируя, глава МИД еще раз высказался за сохранение дипломатических контактов, "потому что пока разговаривают дипломаты, пушки молчат".

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