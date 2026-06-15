Рыженков: События в Украине и Венесуэле подтверждают, что миру необходима новая система безопасности

Геополитическая нестабильность уже стала привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России Максима Рыженкова и Сергея Лаврова.

Максим Рыженков предложил использовать опыт Союзного государства для обновления системы безопасности в мире.

Максим Рыженков:

"Трагические события в Украине, на Ближнем Востоке, в Венесуэле, Иране подтверждают, что миру необходима новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии. Без ответственного диалога мы рискуем скатиться в новую гонку вооружений, которая может стать для человечества последней".

Глава МИД Беларуси выразил уверенность в том, что модель белорусско-российского взаимодействия может послужить точкой роста для стабильной системы международных отношений в Евразии.

"За три с лишним десятилетия интенсивного открытого диалога нашим странам на фоне очевидных различий в экономическом и военном потенциале удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей неделимой безопасности, а главное - за счет всего этого обеспечить рост благосостояния наших граждан. Именно эти апробированные на собственном опыте принципы и подходы мы предлагаем в качестве основы для урегулирования кризиса в регионе, выстраивания обновленной системы евразийской и глобальной безопасности", - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

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Глава МИД Беларуси обратил внимание, что в 2026 году исполняется 30 лет договору, который заложил основу создания Союзного государства. Сегодня торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам. Министры также обсудили вопросы внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений и различных международных организаций.

Затронули и темы противодействия санкционной и юридической агрессии коллективного Запада. Максим Рыженков обратил внимание, что в контексте развития ситуации во многих регионах планеты возрастает важность сохранения исторической памяти. И, как отметил Сергей Лавров, руководители Германии сегодня берут на себя всю ответственность за преступления своих предков из числа нацистских преступников, когда начинают оправдывать их.