Рыженков заявил, что Беларусь и РФ и дальше будут требовать невмешательства во внутренние дела

Фото: belta.by

Внешнеполитические ведомства Беларуси и России 22 ноября провели в выездном формате в Бресте совместное заседание коллегий, сообщила БЕЛТА.

Министры иностранных дел Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров обратили особое внимание на символизм проведения встречи в городе-герое в год 80-летия годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и к предстоящему 80-летию Великой Победы в будущем году.

Беларусь и Россия в ходе мероприятия подтвердили незыблемость проводимой обеими странами политики по сохранению исторической правды и недопущению переписывания и искажения героического подвига советского народа в годы Второй мировой войны.

Максим Рыженков подчеркнул: "Мы будем и дальше требовать справедливости, уважения наших общих ценностей, невмешательства во внутренние дела".

Фото: belta.by

На совместном заседании подробно были обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах, были подведены промежуточные итоги реализации совместных планов и программ на 2024 год. Кроме того, были рассмотрены перспективы развития взаимодействия в рамках интеграционных объединений и расширения взаимной поддержки на международных площадках. Дипломаты также обменялись оценками состояния глобальной и региональной безопасности.

Особое внимание в ходе встречи было уделено путям и методам дальнейшей интенсификации взаимодействия Беларуси и России со странами Глобального Юга как в двусторонних форматах, так и на многосторонних треках. Отмечено, что ШОС и БРИКС являются важными элементами внешнеполитических стратегий двух стран. Достигнута договоренность о дальнейшей координации действий и подходов на этом направлении.

Максим Рыженков выразил признательность российским коллегам за поддержку и содействие во вступлении Беларуси в ШОС и получении статуса страны - партнера в БРИКС. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подтвердил готовность к активной работе на этих площадках, зарекомендовавших себя ядром построения устойчивого, справедливого многополярного мироустройства.

В ходе коллегии были также рассмотрены совместные шаги по борьбе с инструментализацией международного права в сиюминутных политических целях. Принятая в рамках коллегии тематическая декларация призвана в очередной раз привлечь внимание мирового сообщества к проблеме политизации странами коллективного Запада международного права и проводимой ими политике по подмене общепринятых норм и единых правил концепцией "миропорядка, основанного на правилах".

Стороны обменялись мнениями о путях и средствах противодействия санкционному давлению ЕС, США, а также возможных совместных шагах по дальнейшему нивелированию негативных последствий односторонних ограничительных мер.

По итогам заседания был подписан ряд значимых документов. В частности, постановление совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации, план межмидовских консультаций на 2025 год, белорусско-российская декларация о повышении роли международного права и о руководящих принципах, касающихся квалификации односторонних принудительных мер в качестве противоправных, путей и средств противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий таких мер. Кроме того, подписан документ "Совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".

Фото: belta.by

Перед началом работы коллегий в Бресте дипломаты двух стран возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" и почтили минутой молчания память героев, павших в годы Великой Отечественной войны.