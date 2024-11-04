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Рыженков заявил, что подрывная работа в отношении Беларуси переросла в террористическую форму
Глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил журналистам по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, что подрывная работа в отношении Беларуси ведется на всем протяжении независимости страны. Об этом сообщила БЕЛТА.
"Опубликование неких свежих данных - это не что-то новое для нас, - сказал министр. - Вот такая подрывная работа в отношении Беларуси ведется даже не четыре последних года после 2020 года. На протяжении практически всего времени существования белорусского государства, которое самостоятельно определяет свой курс, попытки сместить руководство страны, Президента, предпринимались в той или иной мере много раз".
"Единственное, что в последние годы подобная деятельность приобрела совсем уже откровенно террористические формы", - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.
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