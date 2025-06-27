Следующий саммит ЕАЭС пройдет в конце 2025 года в Санкт-Петербурге

Следующий саммит ЕАЭС состоится в конце 2025 года в Санкт-Петербурге. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

"Традиционно в декабре месяце мы соберемся в Санкт-Петербурге для проведения неформального саммит ЕАЭС. А в 2026 году председательство переходит к нашим друзьям из Казахстана, и в Астане мы проведем следующий официальный саммит ЕАЭС", - сказал Александр Лукашенко.