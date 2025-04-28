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Турчин и Алиев на встрече обсудили политическое сотрудничество и контакты в экономике
От политического сотрудничества до тесных контактов в экономике. 6 мая в Баку прошла встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Торгово-экономическое сотрудничество набирает обороты, и 40-процентный рост взаимной торговли в 2024 году - это не предел. Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения двух стран строятся на поддержке и активном взаимодействии. Большой потенциал Азербайджан видит в сотрудничестве в сельском хозяйстве, что не раз обсуждалось на высоком уровне. Кроме того, перспективным партнеры считают взаимодействие в военно-технической сфере, промышленности и многих других.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"5 мая была достаточно плотная программа. Совместные предприятия - это ключевое направление двусторонней деятельности. Мы как раз обсуждали проект по сборке лифтов для подъездов и получили заказ, но вы знаете, что это уже не белорусский лифт. Нам доложили, что локализация составляет 65 % уже на начальной стадии".
Белорусская делегация 6 мая посетила Агдамский и Физулинский районы. У них не простые судьбы. Сейчас Азербайджан активно занимается их восстановлением. Для того чтобы вдохнуть жизнь в районы, требуются большие деньги. Но еще нужны и руки, и технологии. С этим Беларусь готова помочь. Сегодня передали в дар коммунальную машину МАЗ службе восстановления этого региона.
Отметим, что в эти дни между Азербайджаном и Беларусью подписан ряд межгосударственных соглашений. На бизнес-форуме деловые круги заключили свыше десятка контрактов почти на 19 млн долларов. Открыто сборочное производство лифтов и расширены совместные компетенции в машиностроении.