Турчин и Алиев на встрече обсудили политическое сотрудничество и контакты в экономике

От политического сотрудничества до тесных контактов в экономике. 6 мая в Баку прошла встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Торгово-экономическое сотрудничество набирает обороты, и 40-процентный рост взаимной торговли в 2024 году - это не предел. Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения двух стран строятся на поддержке и активном взаимодействии. Большой потенциал Азербайджан видит в сотрудничестве в сельском хозяйстве, что не раз обсуждалось на высоком уровне. Кроме того, перспективным партнеры считают взаимодействие в военно-технической сфере, промышленности и многих других.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"5 мая была достаточно плотная программа. Совместные предприятия - это ключевое направление двусторонней деятельности. Мы как раз обсуждали проект по сборке лифтов для подъездов и получили заказ, но вы знаете, что это уже не белорусский лифт. Нам доложили, что локализация составляет 65 % уже на начальной стадии".

Александр Турчин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42596c34-4d38-40db-9eda-c79eeb32e3b5/conversions/dc101898-e6b1-4b8f-9244-9affe731a78e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42596c34-4d38-40db-9eda-c79eeb32e3b5/conversions/dc101898-e6b1-4b8f-9244-9affe731a78e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42596c34-4d38-40db-9eda-c79eeb32e3b5/conversions/dc101898-e6b1-4b8f-9244-9affe731a78e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42596c34-4d38-40db-9eda-c79eeb32e3b5/conversions/dc101898-e6b1-4b8f-9244-9affe731a78e-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Турчин

Белорусская делегация 6 мая посетила Агдамский и Физулинский районы. У них не простые судьбы. Сейчас Азербайджан активно занимается их восстановлением. Для того чтобы вдохнуть жизнь в районы, требуются большие деньги. Но еще нужны и руки, и технологии. С этим Беларусь готова помочь. Сегодня передали в дар коммунальную машину МАЗ службе восстановления этого региона.