Турчин в Ташкенте анонсировал III Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Большой финансовый диалог продолжается в Узбекистане. Сегодня основной день Ташкентского международного инвестфорума. Завершилась пленарная сессия. Участие в ней принял премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

6 тыс. кв.м достижений Узбекистана. Сейчас становится больше людей. Утром все были на пленарной сессии - это ключевое событие форума.

С приветственным словом выступил президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Сказал, что Узбекистан - страна абсолютно открытая для инвестиций. За все время существования форума (это пять лет, этот форум 5-й - юбилейный) объем проектов оценивается даже не миллионами, а миллиардами валют. Площадка действительно очень солидная. Беларусь, конечно, тоже принимает участие в этом году. От нас выступил министр Александр Турчин с подробным докладом на пленарном заседании о возможностях для взаимодействия Беларуси и Узбекистана.

Три приоритетных направления. Во-первых, промышленная кооперация. Достижений уже хватает. Свежие примеры: белорусские предприниматели строят заводы по производству кабельной продукции, мясной продукции. В Узбекистане уже работает совместная сборка тракторов.

Таких проектов должно становиться больше, в том числе с использованием новых технологий. IT - это, кстати, второе направление - масштабная цифровизация всех сфер жизни, всей экономики. Задачи одинаковые для Беларуси и Узбекистана до 2030 года. От того, что будем работать вместе, станем только сильнее.

И еще третья задача, особенно актуальная для Беларуси в эту пятилетку, - туризм. Как было отмечено, ни у Беларуси, ни у Узбекистана нет выхода к морю. Кто-то скажет - недостаток. Но мы этот самый недостаток превратили в конкурентное преимущество. В Узбекистане строят всесезонные курорты, мы в Беларуси развиваем санатории.

От совместных туристических связей наш ВВП и ВВП двух стран в отдельности только вырастут. Это три основных, но только часть направлений. Возможностей куда больше. О ближайших планах для Беларуси и Узбекистана Александр Турчин рассказал прямо с трибуны пленарной сессии.

Александр Турчин, премьер-министр Беларусь:

"Белорусская сторона готова инвестировать в совместные индустриальные проекты, обеспечивая полноценный трансфер технологий и создание современных рабочих мест. Это принципиально иной уровень доверия и экономической безопасности. Уважаемые коллеги! В июле этого года Минск примет III Форум регионов Беларуси и Узбекистана. Он приурочен к официальному визиту президента Узбекистана в Республику Беларусь. Площадка этого мероприятия - это идеальная возможность для бизнеса провести ревизию совместных проектов и подготовить пакеты коммерческих контрактов. Давайте инвестировать в реальные активы, создавать рабочие места и зарабатывать вместе".