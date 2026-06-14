В Минск с официальным двухдневным визитом прибыл Сергей Лавров

Скоординировать шаги по совместному противодействию санкционному давлению Запада и наметить контуры новой евразийской архитектуры безопасности. В Минск с официальным двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел России.

Сергей Лавров проведет переговоры с главой белорусского МИД Максимом Рыженковым. На повестке - текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.