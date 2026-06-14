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В Минск с официальным двухдневным визитом прибыл Сергей Лавров
Автор:Редакция news.by
Скоординировать шаги по совместному противодействию санкционному давлению Запада и наметить контуры новой евразийской архитектуры безопасности. В Минск с официальным двухдневным визитом прибыл министр иностранных дел России.
Сергей Лавров проведет переговоры с главой белорусского МИД Максимом Рыженковым. На повестке - текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
Особое внимание - дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Стороны также рассмотрят ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики.