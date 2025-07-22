В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Танзании. Делегацию этой восточноафриканской республики встречали 21 июля поздно вечером в Национальном аэропорту.

У главы танзанийского правительства в Беларуси насыщенная программа. Предстоят встречи, в ходе которых предполагается обсудить возможность установления более тесных экономических и политических связей между нашими странами.