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В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Танзании
Автор:Редакция news.by
В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Танзании. Делегацию этой восточноафриканской республики встречали 21 июля поздно вечером в Национальном аэропорту.
У главы танзанийского правительства в Беларуси насыщенная программа. Предстоят встречи, в ходе которых предполагается обсудить возможность установления более тесных экономических и политических связей между нашими странами.
Кроме того, премьер-министр получит возможность ознакомиться с достижениями нашей страны в сфере высоких технологий, а также промышленного и аграрного производств.