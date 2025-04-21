В Минске открылась обновленная Республиканская доска Почета

У каждого из шести десятков победителей из числа регионов и организаций по итогам работы в прошлом году своя история успеха.

В преддверие Праздника труда (это уже добрая традиция) в Минске 30 апреля торжественно открылась обновленная Республиканская доска Почета. Промышленность, строительство, сельское и лесное хозяйство, сфера услуг. Так государство подчеркивает весомый вклад граждан и трудовых коллективов в развитие страны.

Борисовский лесхоз крупнейший в стране. Ежегодно здесь выращивают более 6 млн саженцев основных пород деревьев - это ель, сосна и береза. Кроме того, именно в Борисове производят древесные пеллеты. Этот вид топлива востребован как для энергетики внутреннего рынка, так и на экспорт. Хорошие показатели и по пиломатериалам.

Благодаря этому название Борисовского опытного лесхоза уже в третий раз красуется на Республиканской доске Почета. Таких историй успеха сегодня много. Каждый из победителей - пример в своей отрасли.

Это уже традиция суверенной Беларуси - чествовать лучших в канун Праздника труда. Республиканская доска Почета - наша экономическая история более чем в четверть века, она продолжает открывать новые имена. Хотя новые лишь условно. В списке победителей - бренды, знакомые каждому.

Промышленность, сельское хозяйство и, конечно, строительство. Ежегодные экономические флагманы не подвели и в 2024-м. Благодаря устойчивой работе предприятий наша экономика выросла больше, чем ожидали сами - на 4 %. Такой прочный фундамент позволяет строить амбициозные планы на всю предстоящую пятилетку.

С каждым годом выбирать лучших все труднее. Критериев много и главный - экономика. Но за цифрами важно разглядеть еще и человеческий фактор. Забота о людях - за это в ответе социальная сфера.

В общий результат важен вклад каждого - каждого человека, каждого предприятия и каждого региона. Географические показатели совсем не важны, в списке победителей может оказаться и столица, и отдаленный, но не менее успешный район.